Tvrdá reakcia Andreja Danka: TOTO Sulík len tak nerozdýcha!

Richard Sulík komicky zostavuje vládu, aj keď ešte nevyhral parlamentné voľby, tvrdí Danko.

Predseda opozičnej SaS Richard Sulík úsmevným spôsobom vylučuje politické strany zo spolupráce, pritom s ním nechce nikto spolupracovať. V stanovisku mu to odkázal líder koaličnej SNS Andrej Danko v reakcii na slová Sulíka v televízii Markíza, že so SNS na čele s jej súčasným šéfom si nevie predstaviť spoluprácu.

"V dnešnej relácii TA3 sa ukázalo, že Ľubomír Galko (SaS) nemôže konkurovať Petrovi Gajdošovi (SNS), že poslanec Branislav Gröhling (SaS) nemôže odborne komunikovať s Evou Smolíkovou (SNS) ani Martinou Lubyovou (nom. SNS) a, našťastie pre SaS, Jana Cigániková (SaS) nebola v RTVS diskutovať na tému o zdravotníctve,"odkázal Danko. Sulíka preto vyzval, aby vážil svoje slová.

"K nepreukázanej kriminalizácii sa totiž upínajú ľudia, ktorí nemajú vecné argumenty. Richard Sulík nepochopil, že takáto kriminalizácia politických súperov je cesta do pekla. Úsmevné je, ako Richard Sulík nezvláda diskusie ani s mladým študentom napríklad o odvodovom bonuse, ale aj to, ako každý týždeň chrlí brožúrky,"povedal šéf národniarov, podľa ktorého frustrácia strany SaS z politiky je obrovská, ale nemala by ju prenášať do komunikácie.

Sulík potvrdil, že jeho strana rozširuje okruh strán, s ktorými nie je po parlamentných voľbách ochotná spolupracovať. Foto: Martin Domok

"SaS jasne ukázala vo vláde s Ivetou Radičovou, že nedokáže byť seriózny partner. S pánom Sulíkom nemám problém si odborne vysvetliť tieto veci kdekoľvek a kedykoľvek. Politika na Slovensku musí začať byť odborná a slušná s cieľom riešenia problémov a nie hašterenia lídrov," dodal Danko.

Sulík v televízii Markíza potvrdil, že jeho strana rozširuje okruh strán, s ktorými nie je po parlamentných voľbách ochotná spolupracovať. Po Smere-SD a ĽSNS k nim pribudla aj SNS na čele s Andrejom Dankom. Pred týždňom vylúčil spoluprácu s liberálmi aj Danko. "My sme tomu chceli dať nejakú šancu. Ale to, čo táto strana za posledné dva roky predviedla, to je jedna kauza za druhou. Majú rýchlejší nástup k rozkrádaniu, ako mal Smer-SD. Týmto sa v našich očiach diskvalifikovali. Neviem si predstaviť spoluprácu s SNS na čele s Andrejom Dankom. Vylučujem to," uistil Sulík.