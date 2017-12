Premiér Robert Fico sa kandidovať za prezidenta nechystá. Za chybu označil aj svoju predošlú snahu dostať sa do paláca. Na to, prečo nakoniec nedostal dostatok hlasov má aj vysvetlenie. Politický analytik Ján Baránek mu však posiela tvrdý odkaz.

Toto sa Ficovi nebude čítať ľahko: Je to nepodarené prvoplánové

Šéf vlády Robert Fico včera vyhlásil, že kandidátom strany Smer v prezidentských voľbách 2019 nebude. „Vyhlasujem to na zdravie môjho syna. A viete, že ja držím slovo. Nebudem kandidovať na prezidenta SR,“ povedal.

Za chybu označil aj svoju predošlú prezidentskú kandidatúru. „Bola to z mojej strany politická chyba, lebo kandidovať na post prezidenta z postu predsedu vlády je nemožné,“ priznal šokujúco Fico, ktorý za svojím neúspechom z roku 2014 vidí vôľu jeho voličov vidieť ho aj naďalej v premiérskom kresle.

Podľa politického analytika Jána Baránka je však po vojne každý generál. Reagoval tak na Ficov výrok o tom, že kandidatúra za prezidenta v roku 2014 bola chyba. Podľa neho sa našlo zopár ľudí, ktorí ho nevolili kvôli tomu, že chceli aby zotrval v premiérskom kresle.

„Ale to sú ľudia, ktorí by na druhej strane nevolili Kisku. Lebo človek, ktorý natoľko zbožňuje Fica, že chce aby zostal premiérom nebude voliť jeho protivníka za prezidenta,“ povedal Baránek.

„Smeruje to do sféry prvoplánového a nepodareného politického markentingu,“ myslí si o premiérových vyjadreniach analytik. To, že Fico už viac nechce kandidovať považuje za pochopiteľné.