Takú ZOO ste ešte nevideli: Od soboty sa ňou bude pýšiť Slovensko!

Viac ako dvadsať veľkorozmerných zvierat z piesku vyrástlo v mestskej časti Poprad - Veľká. Denník Korzár informuje, že v pláne je rozšírenie ZOO o ďalšie, menšie zvieratá.



Nájdete tu slona, ktorého chobot je dlhý dva metre, krokodíla, ktorý je dlhý sedem metrov, nosorožce, hrochy, pakone, hyeny, byvola, leviu rodinku, surikaty a pod.

„V areáli plánujeme umiestniť aj starý džíp, pomaľovaný vo farbách safari. Bude to akýsi fotopoint pre deti a rodičov,“priblížil Adam Bakoš pre Korzár.

„Máme skúsenosti s tým, že deťom sa najviac páčia veľké zvieratá. Chceli sme im urobiť radosť, tak sme išli do africkej témy. Ak bude mať piesková ZOO úspech, pustíme sa aj do domácich zvierat, čo nejakých hradov a zámkov,“doplnil rezbár z Lieskovan.

Sochy z piesku vytvárajú piati sochári zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Piesok z Maďarska

Špeciálny piesok doviezli do Popradu z Maďarska. Priviezli niekoľko kamiónov.

„Piesok musí obsahovať veľa vody a poriadne sa ubiť v debnách, kam ho sypeme. Následne sa debnenie zdvihne a samotná socha sa už škrabe do piesku. Aby bola odolná voči dažďu, pokrýva sa špeciálnou penetráciou. Na povrchu sa potom vytvoria akési prasklinky a socha pôsobí, ako keby bola vytesaná do pieskovca – kameňa,“ ozrejmil technológiu výroby sôch.

„Každý materiál má svoje špecifické čaro. S ľadom je to ťažšie, ale o to zaujímavejšie. Musíte byť však opatrní, lebo na druhej strane je veľmi krehký. Pri piesku rozhoduje statika. Je potrebné dávať si pozor, aby sa vám to celé nezosypalo. A drevo, je vari najuniverzálnejšie. Je to krásny a odolný materiál.“