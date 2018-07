Obleky a kravaty vymenili za dresy a plavky. Zdá sa, že vídať sa iba v práci počas rokovania parlamentu či na straníckych schôdzach im nestačí. Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (45), minister životného prostredia László Solymos (49) a minister spravodlivosti Gábor Gál (43) zbalili kufre a doslova ušli k Jadranskému moru. Okrem kúpania a opaľovania ich tu čakal spoločný program, o ktorom sa im azda ani nesnívalo.

Okrem futbalu si Hrnčiar užil aj typické dovolenkové aktivity, ako je grilovačka. Foto: archív

Takto by si to nenačasovali, ani keby chceli. Trojica našich politikov si dala zraz v chorvátskom idylickom prístavnom mestečku Sukošan. Výber ich destinácie nebol náhodný. Všetci traja išli totiž do vlastného. Ministri Gábor Gál a László Solymos podľahli kráse Jadranského mora už pred rokmi a obaja si tu zaobstarali vlastné apartmány, do ktorých sa môžu rok čo rok vracať. Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar sa k nim pridal iba predvlani, no zdá sa, že už je plne zabývaný.

Tohtoročná dovolenka má však pre trojicu zvláštny nádych – k Jadranu dorazili práve vo chvíľach, keď vrcholil svetový šampionát vo futbale s chorvátskym národným mužstvom v hlavnej úlohe, čo zanechalo stopy aj na ich dovolenkovom programe. „Semifinálový zápas proti Angličanom sme pozerali spolu, oblečení, ako inak, v chorvátskych národných farbách. Keď napokon postúpili do finále, bola to obrovská eufória,“prezradil Hrnčiar, ktorý je pri takzvanom slovenskom mori už týždeň. Jeho dvaja dovolenkoví partneri dorazili len tak-tak, aby stihli stredajší zápas, na Slovensku ich totižto zdržali pracovné povinnosti.

László Solymos a Andrej Hrnčiar neobsedeli len pred obrazovkami a na finále, v ktorom sa postavilo Chorvátsko proti Francúzsku, sa vybrali priamo do Moskvy. O tom, komu budú fandiť, mali jasno ešte pred príchodom na štadión. „Samozrejme, boli sme na strane Chorvátov,“prezradil Hrnčiar. Ako však doplnil, lístky kupovali obaja nadšenci už tri mesiace vopred. „Vôbec sme netušili, že to takto dopadne,“ smial sa podpredseda parlamentu.

Majstrovstvá sa skončili, no páni sa pri mori rozhodne nenudia. Práve naopak. V idylickom prostredí si môžu vychutnávať nielen čľapkanie vo vode, ale taktiež majú k dispozícii prístav, v ktorom si kedykoľvek môžu prenajať čln a vyraziť za dobrodružstvom na šíre more, čomu neodolal ani podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar. Ako to už býva zvykom, chýbať nemohli večerné grilovačky a posedenia pri kvalitnom víne.

Takto oslavovali Hrnčiar, Gál a Sólymos postup Chorvátov do finále majstrovstiev sveta. Foto: archív

