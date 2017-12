Sulík si o Ficových výrokoch myslí svoje. Je zúfalý!

Ľudia ho majú plné zuby. Povedal to predseda SaS Richard Sulík, ktorý sa ohradil voči Ficovej kritike a obvineniam. Vystúpenie, v ktorom premiér kritizoval opozíciu aj prezidenta SR Andreja Kisku, považuje Sulík za nehodné predsedu vlády.

"Robert Fico má strach. Vie, že SaS ako súčasť vlády sa postará o to, aby sa všetkým čestným vyšetrovateľom a prokurátorom rozviazali ruky," uviedol Sulík. Pre Ficove slová o "zhulených saskároch" sa obrátil na políciu, ktorá však trestné oznámenie pre ohováranie podľa Sulíka zamietla. "Podal som sťažnosť," doplnil šéf liberálov.

Foto: David Duducz

Sulík zároveň odmietol obvinenia týkajúce sa firmy OLO a predaja pozemkov, ako aj stretávania sa s kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom. "Stretával som sa s ním v minulosti, oľutoval som to a osem rokov som sa s ním nevidel. Bol to minister Smeru Počiatek, ktorý ma prosil o to, aby som sa s Kočnerom zoznámil," vyhlásil Sulík. Zdôraznil, že nemá čo skrývať. "Môj život vediem čestne a to Fica škrie. Kým on zháňal peniaze vlastnou hlavou, ja som sa živil vlastnou prácou," poznamenal.

V súvislosti s otázkou premiéra, kde je Sulík dnes, keď prezident Kiska porušuje Ústavu SR, prečo na neho nepripravuje žalobu, predseda SaS poukázal na vyjadrenie koaličného poslanca Petra Kresáka z Mosta-Híd. Kresák na sociálnej sieti Facebook napísal, že čítanie rozhodnutia Ústavného súdu v ňom musí vyvolávať celý rad "natoľko závažných právnych otázok", že si dovolí hovoriť o "čiernom dni ústavného súdnictva v SR".

Kiska podľa Fica porušil ústavu, keď nevymenoval parlamentom zvolených kandidátov na ústavných sudcov. Fico sa odvoláva na nález Ústavného súdu. Sulíkovci sa v minulosti pokúšali o žalobu vtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča pre porušovanie ústavy pri nevymenovaní zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša.

Sulík tiež informoval, že jeho strana napísala delegátom Smeru-SD, ktorí sa zídu v sobotu na Sneme v Martine. Odkazuje im okrem iného, že liberálom na osude Smeru-SD záleží v nevyhnutnej miere. SaS verí, že v Smere-SD je väčšina, ktorej záleží na čistote verejného života, len tento záujem nie je vo vedení sociálnych demokratov. Nazdáva sa, že tento záujem by mali mať všetky politické strany.