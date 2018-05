Ste podnikateľ? Premiér Peter Pellegrini myslí aj na Vás!

Chce pomôcť podnikateľom! Predseda vlády Peter Pellegrini na stredajšom stretnutí so zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) uviedol, že ambíciou vlády je pomáhať podnikateľom a vytvárať pre nich priaznivé prostredie, v ktorom by zamestnávatelia neboli zaťažovaní zbytočnou byrokraciou a mohli sa sústrediť na podnikanie.

Premiér zároveň dodal, že štát musí byť voči podnikateľom moderný a priateľský, a preto požiadal ministrov, aby prijali opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov.

Premiér na stretnutí označil komoru za dôležitého partnera pre vládu, ktorý sa podieľa na tvorbe zákonov a budovaní zahranično-obchodných a investičných vzťahov. Zástupcov komory informoval, že vyzval zamestnávateľov, aby sa zjednotili do silnej organizácie: „Veľmi by som si želal, aby sa na Slovensku podarilo postupne zjednocovať všetky organizácie, ktoré zoskupujú zamestnávateľov. To by zefektívnilo aj rokovanie tripartity, keďže rastie počet záujemcov, ktorí by chceli byť súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady SR," uviedol Peter Pellegrini.







Zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory hovorili premiérovi na stretnutí o potrebe riešiť protikrízové opatrenia, ktoré stále platia aj napriek tomu, že sa slovenskej ekonomike darí. „Prvým bodom rokovania bolo podnikateľské prostredie, kde sme hovorili o daňovo-odvodovom zaťažení. Konkrétne o tom, že mnohé protikrízové opatrenia z roku 2008 aj napriek tomu, že mnohí tvrdia, že sa slovenskej ekonomike darí, stále platia. Dohodli sme sa s premiérom, že sa s týmito opatreniami bude vláda veľmi rýchlo zaoberať,“ povedal po stretnutí predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.

Predmetom rozhovorov boli podľa Mihóka aj finálne ceny energií a vzdelávanie. „Pri vzdelávaní náš názor je, že kompletný systém vzdelávania by mal byť len v kompetencii ministerstva školstva. Rozdrobovanie tohto sektoru medzi obce, mestá, regióny a iné inštitúcie nepomáha trhu práce,“ pokračoval Peter Mihók.

Predseda SOPK zároveň upozornil premiéra na slabú podporu štátu pre export, ktorá podľa Mihóka dosahuje veľmi nízku úroveň. „Dávame veľmi málo zdrojov na to, aby sme iniciovali väčšiu angažovanosť najmä malých a stredných firiem na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Hovorili sme o nutnosti rozšírenia vízových centier najmä ruských a čínskych, ktoré by nám pomohli zvýšiť počet turistov z týchto krajín a zlepšiť komunikáciu medzi obchodnými partnermi. Preberalo sa aj súčasné organizovanie zahraničných misií slovenských predstaviteľov, ktoré momentálne prebieha rozmanite, čo je kontraproduktívne. V tomto smere chceme nastaviť jeden funkčný systém,“ uzavrel Peter Mihók.

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1992. Pôsobí na celom území Slovenska a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i zahraničí. Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.