Šokujúci krok prezidenta Andreja Kisku. Zabojuje opäť o kreslo?

O tom, či doterajšia hlava štátu Andrej Kiska bude opäť kandidovať, sa viedli len špekulácie. Za jeho rozhodnutím čaká aj opozícia. V prípade, že to už Kiska neskúsi, postavia vlastných kandidátov. V prípade, že zabojuje o kreslo, podporia ho. Rozhodnutie má oznámiť už zajtra.

"Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej," napísal hovorca prezidenta Roman Krpelan na facebooku. Podľa jehlo slov "bude o čom písať aj hovoriť."

V utorok sa tak verejnosť dozvie, ako si Kiska predstavuje svoju najbližšiu politickú budúcnosť. "Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," dodal Krpelan.

Chuť zabojovať v prezidentksých voľbách v roku 2019 zatiaľ avizoval Radovan Znášik, bezpečnostný analytik Juraj Zábojník či politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Možným kandidátom je aj sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin.