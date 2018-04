Smer SD po ukončení snemu: Noví členovia, pozastavené členstvo a Ficova túžba po väčšej zodpovednosti v NRSR!

Predstavitelia Smeru-SD nevidia dôvod na výmenu predsedu strany Roberta Fica. Zhodli sa na tom pri príchode na pracovný snem do Častej - Papierničky.

"Na to (výmenu predsedu, pozn. TASR) nie je absolútne žiadny dôvod,"vyhlásil podpredseda Robert Kaliňák. Téma to nie je ani podľa podpredsedu Juraja Blanára. "Robert Fico je doteraz v dobrej kondícii a nevidím dôvod, prečo by mal post predsedu strany opúšťať," povedal poslanec NRSR Ľubomír Petrák.

Poslanec NRSR a niekdajší podpredseda strany Marek Maďarič pred pár dňami uviedol, že otázka výmeny predsedu strany by nemala byť pre stranu tabu. "Výmena predsedu nie je tabu v žiadnej strane, ani v našej, ale v tejto chvíli nie je dôvod sa o tom rozprávať," povedala pred snemom europoslankyňa Monika Beňová.

Predstavitelia strany obhajujú zmenu stanov, ktorá má zrušiť užšie vedenie a okrem snemu ponechať ako kolektívny orgán už iba predsedníctvo. Viacerí jeho súčasní členovia o miesto v ňom prídu. "Nikto nemá stoličku vo vedení istú," vyhlásil Kaliňák, podľa ktorého nové stanovy zefektívnia prácu strany. Nevie o nespokojnosti ľudí so zmenou stanov.

"Je čas zdynamizovať stranu," doplnil Blanár. Petrák tiež nevie, či má miesto v predsedníctve, ale podľa jeho slov teraz nejde o počet ľudí. "Stále máme viac členov v predsedníctve ako niektoré strany členov celkovo,"uviedol. Nevie však povedať, či bude strana po zmene fungovať efektívnejšie. "Ideme si upratať," povedal pred snemom predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč.

Pozastavené členstvo v Smere SD

Ľubica Rošková, ktorá čelí podozreniam v kauze agrodotácií a pozemkov, má pozastavené členstvo v strane Smer-SD. Uviedol to predseda strany Robert Fico po skončení pracovného snemu. Tiež sa vyjadril, že sa strana na sneme hlbšie nezaoberala žiadnymi prípadmi, ktoré sú medializované, zaoberala sa len fungovaním strany.

Smer SD zmenil stanovy a zvolil nových členov

Strana Smer-SD zmenila stanovy. Nové predsedníctvo má menej členov, spolu 15. Členmi sú predseda Robert Fico, podpredsedovia Robert Kaliňák, Juraj Blanár, Peter Pellegrini (premiér), Peter Kažimír (minister financií), Peter Žiga (minister hospodárstva), Richard Raši (vicepremiér pre investície) a generálny manažér Viktor Stromček. Strana k nim zvolila aj ďalších siedmich nových členov. Sú nimi Jaroslav Baška, Martin Glváč (podpredseda NR SR), Ladislav Kamenický, Ľubomír Petrák, Denisa Saková (ministerka vnútra), Marián Saloň (štátny tajomník na ministerstve obrany) a Miroslav Číž.

Fico chce mať väčšiu zodpovednosť v NRSR

Predseda strany Smer-SD Robert Fico chce mať väčšiu mieru zodpovednosti v Národnej rade SR. Mal by tak naďalej zostať poslancom. Uviedol to po skončení pracovného snemu strany s tým, že chce "dávať dohromady iniciatívy vlády, aby boli dobre skoordinované". Taktiež chce rozbehnúť aktivity poslaneckého klubu.