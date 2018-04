Situácia v RTVS sa vyostruje. Kovačič Hanzelová dostala tvrdú ranu

Potom, čo minulý týždeň RTVS ukončila spoluprácu s viacerými externistami, prišlo k ďalšej zmene. Jeden z odchádzajúcich novinárov, Matúš Dávid zverejnil status, v ktorom píše, že novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová dostala kárne opatrenie a uviedol aj ďalšie podrobnosti. Reakcia verejnoprávnej televízie na seba nenechala dlho čakať.

Podľa končiaceho redaktora dostala Zuzana Kovačič Hanzelová kárne opatrenie za jej piatkový status o normalizácii. „Vraj v ňom klamala a nehovorila pravdu. Najbližších šesť mesiacov ju môžu vyhodiť aj za malé porušenie pracovnej disciplíny. Teda aj keď bude meškať 10 minút do práce. Ak sme ale doteraz hovorili, že robíme slobodne, to čo sa udialo potom, iba potvrdzuje čo hovorila,“ napísal Dávid.

Z jeho ďalšieho vyjadrenie vyplýva, že Kovačič Hanzelová sa ďalej nemôže venovať politickým témam. „Zuzana mala ráno nahlásenú tému novej voľby policajného prezidenta. Opozícia ju kritizuje, pretože v komisii, ktorú majú vytvoriť, je nadpolovičná väčšina nominantov Smeru. Túto tému jej schválil ráno vedúci vydania. V poddimenzovanom stave, kde nám zo dňa na deň vyhodili štyroch kolegov, už bez tak nemá čo vysielať,“píše.

Podľa jeho ďalších vyjadrení jej však šéfka odboru televízneho spravodajstva Hana Lyons tému zrušila. „Povedala jej, že oddnes nie je politická redaktorka, pretože nevie rozlíšiť lož od pravdy. Má vraj vyrábať témy, kde nebude treba veľmi overovať informácie. Vedúci vydania nesúhlasil s jej rozhodnutím, ostro sa proti nemu ohradil, a poukázal na to, že súčasné vedenie svojimi rozhodnutiami ohrozuje naše vysielanie. Spolu s ňou sa voči rozhodnutiu ohradili aj ostatní redaktori. Zatiaľ to nepomohlo. Čakáme, či to dostanú aj písomne,“ uviedol.

„Keďže pre programového pracovníka a spolupracovníka RTVS je podľa platného štatútu neprípustné, aby vedome publikoval nepravdivé, skreslené, alebo nepodložené údaje a tvrdenia a pani Z. K. Hanzelová prostredníctvom sociálnych sietí šírila nepravdivú informáciu o tom, že do spravodajstva RTVS bola presadzovaná neoverená konšpirácia o tom, že sýrskym deťom mali byť podané šumivé tablety, aby bola na záberoch nafingovaná pena z úst a vyzeralo to ako chemický útok, vedenie spravodajstva rozhodlo, že bude naďalej pripravovať spravodajské témy, na ktorých prípravu a overovanie faktov však bude mať viac času a priestoru,“reagovala na celú vec RTVS.

Kovačič Hanzelová v piatok na sociálnej sieti uviedla, že v RTVS je tvrdá normalizácia. „Už týždne sa nám naše vedenie snaží pretláčať hlúposti do vysielania. Naposledy dnes ráno, keď náš šéfredaktor navrhoval, aby sme vysielali nezmyselné neoverené konšpirácie. Pýtal sa, či máme zábery, že sýrskym deťom mali dávať šumivé tablety, aby nafingovali na záberoch penu z úst a vyzeralo to ako chemický útok,“ uviedla.

