Šialenstvo v Banskej Bystrici: Čo dostalo tisíce Slovákov do extázy?!

Takto sa výročie oslobodenia ešte nikdy neoslavovalo. Pred pamätníkom SNP v Banskej Bystrici stáli v nekonečných radoch ľudia z celého Slovenska a dôvodom bol nápad, ktorý chytil ľudí za srdce.

Pri vstupe do pamätníka nainštalovali bankomat, ktorý vydával obrovskú raritu. 0-eurové bankovky a akonáhle sa zberatelia, ale aj tí, ktorí bankovky nezbierajú o tom dozvedeli, už od tmy obkľúčili pamätník SNP.

Zberateľská jedinečná eurobankovka - 0 Euro má motív Pamätníka SNP v Banskej Bystrici a ruského tanku. Jej rub má rôzne motívy kultúrnych a historických pamiatok z domova a zo sveta.

„Rozlišuje sa iba malými detailmi od pravých eurobankoviek. Veľká je ako súčasná dvadsaťeurovka, farba je podobná tej, ktorá je na päťstoeurovke,“ povedal vedúci oddelenia marketingu Múzea SNP Dalibor Lesník.

Najviac 3 pre jedného návštevníka

Cena bankovky je dve eurá a predávala sa prostredníctvom bankomatu umiestneného vo foyeri múzea. Každý návštevník si mohol kúpiť maximálne tri suvenírové bankovky.

Koncept eurobankoviek s nulovou hodnotou vznikol v roku 2015 vo Francúzsku. Jeho cieľom je propagácia turizmu v rámci Európy. V utorok sa v Banskej Bystrici predalo 5000 kusov.

Vystáli hodinové rady

Prvým šťastlivcom, ktorý držal v ruke 0-euro bol Štefan z Banskej Bystrice. „Ja som tu bol už o štvrtej ráno spolu so švagrom. Oplatilo sa nám čakať päť hodín. Som menší zberateľ a táto bankovka má pre mňa obrovskú hodnotu, lebo je Slovenská a jej cena je nulová. No po rokoch bude mať obrovskú cenu najmä u zberateľov,“ povedal šťastný Banskobystričan. Ľudia čakali v nekonečných radoch. „Budeme tu stáť aj do večera, len aby sa aj na nás ušlo,“ hovorili návštevníci Banskej Bystrice, ktorý stáli až na hlavnej ulici.

Najmladší bol Sebastián

Nechýbali dôchodcovia, ženy i malé deti. Len štvorročný Sebastián z Banskej Bystrici žiaril šťastím. „Tie bankovky sú nádherné. Odložím si ich doma a stane sa zo mňa tiež zberateľ,“ povedal s úsmevom chlapček.

