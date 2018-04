Schváli vláda vyslanie našich vojakov do Pobaltia? POZRITE SA, koľko by ich tam malo odísť!

Naši vojaci sa chystajú na ďalšiu misiu! Slovensko vyšle do Pobaltia do 152 vojakov, prioritne pôjdu do Lotyšska, do sektoru, za ktorý zodpovedá Kanada. Týmto návrhom z dielne rezortov obrany a zahraničných vecí sa dnes na svojom zasadnutí bude zaoberať vláda. Nejde o novinku, vláda sa tým zaberala už v máji 2017, vyslanie vojakov bolo príspevkom na summit NATO v Bruseli v máji 2017. Ide o príspevok v rámci posilnenie kolektívnej obrany, takzvanej Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO.

Schváli vláda vyslanie našich vojakov do Pobaltia? POZRITE SA, koľko by ich tam malo odísť! Pošlite nám tip Tip redakcii

Schválením návrhu Slovensko súhlasí s vyslaním mechanizovanej roty, posilníme prvok velenia a riadenia, podporný prvok vo forme čaty opráv a prevádzky, budeme môcť vyslať aj tím Vojenskej polície. Vojaci budú môcť v Pobaltí pôsobiť od 1. júla po dvoch šesťmesačných rotáciách. Ozbrojené sily SR do oblasti okrem vojakov vyšlú aj do 36 kusov kolesovej armádnej techniky, do 17 kusov pásovej techniky, do 354 ručných zbraní, dve odpaľovacie zariadenia, dva granátomety, jeden mínomet a muníciu potrebnú na výcvik či vytvorenie potrebných zásob. „Za jeden zo základných elementov obrannej stratégie NATO sa považuje aspekt odstrašenia. Základom politiky odstrašenia NATO je Akčný plán pripravenosti (RAP), ktorý bol schválený na summite NATO vo Walese v roku 2014. Jeho cieľom bolo zabezpečiť pripravenosť NATO reagovať rýchlo a účinne na prípadné bezpečnostné hrozby,“ píše sa v materiáli s tým, že ide o najvýznamnejšie posilnenie kolektívnej obrany NATO od konca studenej vojny. Na summite Aliancie vo Varšave v roku 2016 členské štáty prijali súhrn opatrení na posilnenie kolektívnej obrany so zameraním sa na východné krídlo. Najzásadnejším rozhodnutím v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku formou rozmiestnenia jednej mnohonárodnej práporovej skupiny v každom z uvedených štátov. „Týmto sa jednoznačne demonštruje solidarita spojencov, ich odhodlanie, a schopnosť reagovať spustením okamžitej reakcie proti akejkoľvek agresii voči členskému štátu NATO,“ píše sa ďalej v dokumente, ktorému sa dnes budú venovať ministri. Príspevok členských štátov je reakciou na obavy pobaltských štátov pred Ruskom. Beňová sa pustila do Danka. Tieto slová sa mu zrejme nečítajú ľahko Okrem toho sa kabinet bude venovať aj novele zákona o odpadoch z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd Petra Kresáka a Petra Antala. Novelu ministerstvo životného prostredia odporúča schváliť, odstraňuje totiž z legislatívy nedostatok zákona o odpadoch týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu. Legislatíva prostredníctvom presnej definície trhového a zberového podielu jednoznačne určuje okruh povinných subjektov, to znamená výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov. Ak novela prejde, bude platiť od 1. júla tohto roku. Ministri majú na programe aj správu o činnosti splnomocnenca vlády pre rómske komunity za rok 2017. V správe sa uvádza, že úrad pokrýval odborné aktivity v prospech integrácie rómskych komunít, sústreďoval sa na tvorbu, aktualizáciu a koordináciu stratégie, plnenia akčných plánov, najmä na národnej úrovni. Na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2017 bolo doručených 125 žiadostí o finančnú dotáciu. Podporu získalo 88 projektov v hodnote 517 200 eur. Z celkovej sumy dotačná komisia najviac prostriedkov (208 500 eur) vyčlenila na podporu vybudovania, dobudovania, opravy a rekonštrukcie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Finančné dotácie získali aj projekty na zriaďovanie strieborných klubov a aktivít žien strieborného veku v rómskych komunitách, aktivity zamerané na posilnenie postavenia rómskej mládeže či budovanie partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Autori: SITA , dom