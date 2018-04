Saková robí poriadky na ministerstve vnútra. Kto by podľa nej mohol byť novým policajným prezidentom?

Na post policajného prezidenta je viacero kandidátov a jeho meno by mohlo byť známe aj skôr ako na konci mája. Sú medzi nimi súčasní aj bývalí príslušníci Policajného zboru (PZ). Nová ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) taktiež verí, že vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa podarí objasniť. Jej hlavnou snahou na poste šéfky rezortu vnútra bude prinavrátiť dôveru v PZ.

Nová ministerka vnútra Denisa Saková úplne akceptuje názor prezidenta Kisku, ktorý jej nomináciu považuje za premrhanú príležitosť. Osobne cíti podporu koaličných strán, najmä Smeru-SD, ktorý ju do tejto funkcie nominoval. "Ponuku som prijala, pretože som súčasťou tímu, ktorý za desať rokov ministerstvo jednak rozhýbal a jednak urobil v rezorte viacero markantných zmien," uviedla Saková.

Šéfka rezortu vnútra sa nechce porovnávať so svojím predchodcom Tomášom Druckerom. "Bude len na mne, aké výsledky prinesiem v najbližšom období," povedala.

Prvou dôležitou vecou, s ktorou sa musí vysporiadať je menovanie nového prezidenta Policajného zboru. Saková má predstavu, aký človek by mal tento post zastávať. "Máme viacero kandidátov a mien. Osobne sa s nimi chcem stretnúť a prejsť s nimi ich vízie a predstavy, ako by PZ viedli, ako by dokázali uchopiť tú veľkú zodpovednosť, ktorá by mala ležať na ich pleciach a ako by vedeli obnoviť dôveru občanov k polícii, ktorá bola naštrbená za posledné týždne. Hovoríme stále o dočasnom policajnom prezidentovi, ten nový vzíde z výberového konania podľa nového zákona."

Nový policajný prezident bude podľa nej vo funkcii najneskôr od júna. Na reakcie opozície, že svojho postu by sa mali vzdať aj šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško či šéf inšpekčnej služby Milan Lučanský, má jasný názor. "Treba si povedať jednu vec, že politickú zodpovednosť za celú tú situáciu zobral na seba minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý odstúpil. Politickú zodpovednosť vyvodil aj premiér Robert Fico. Taktiež bol následne premiérom Petrom Pellegrinim požiadaný prezident PZ Tibor Gašpar, aby odstúpil z funkcie, ktorý sa tomu nebránil a z funkcie odstúpil. Je otázne, dokedy budeme celý PZ riadiť z ulice a budeme počúvať hlasy ulice alebo sa budeme konštruktívne vyjadrovať k jednotlivým postom a k jednotlivej pracovnej činnosti ľudí, ktorí sú na svojich pozíciách."

Hovorí sa aj, že Denisa Saková je pravou rukou bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. "Je nepopierateľnou súčasťou celého môjho kariérneho postupu v štátnej správe, že desať rokov som pracovala na ministerstve vnútra pod vedením ministra Kaliňáka. To jednoducho je fakt. Riadila som veľké projekty a riadila som ich samostatne. Vždy to bolo o tom, že som informovala ministra Kaliňáka o výsledkoch a vždy som sa pýtala na to, či smer, ktorý som zvolila, je správny alebo nie, o tom sa s nadriadeným vždy musíte baviť. Vo svojej práci som však bola nezávislá," ozrejmila.

