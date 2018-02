SaS má výhrady proti Gajdošovi: Ohrozuje obranyschopnosť štátu!

Minister obrany Peter Gajdoš bude musieť Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť vysvetliť príčiny, pre ktoré armáda dočasne pozastavila prevádzku vrtuľníkov Mi-17. TASR informovala hovorkyňa opozičnej parlamentnej politickej strany SaS Katarína Svrčeková.

"Vyzerá to na akúsi náhlu technickú epidémiu. Nepamätám si, že by sa v minulosti niečo takéto stalo," povedal člen výboru a tímlíder SaS pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko. Galka budú zaujímať aj medializované podozrenia, že v minulosti mohlo dochádzať k fiktívnym generálnym opravám. Dočasné odstavenie vrtuľníkov Mi-17 podľa neho ohrozuje obranyschopnosť štátu a je to ďalší kostlivec v skrini Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky.

Odborník v tom má jasno. TOTO by Kiskovi, Dankovi a Ficovi vôbec neuškodilo

Poslanec Národnej rady (NR) SR a tieňový minister vnútra Gábor Grendel (OĽaNO) povedal, že minister obrany Peter Gajdoš premárnil šancu dôveryhodne vysvetliť, prečo prikázal zastaviť lety vojenských vrtuľníkov Mi-17. Podľa neho by mal minister povedať aj to, akým spôsobom rieši vzniknutú situáciu a či je pravda, že sa falšovala servisná dokumentácia k vrtuľníkom.

Predsedu parlamentu Andreja Danka (43) opustí ďalšia známa sexica. TOTO je dôvod!

Rezort obrany informoval, že OS SR pozastavili z bezpečnostných dôvodov leteckú prevádzku vrtuľníkov Mi-17. Jeden z vrtuľníkov by však mal byť pre potreby Leteckej pátracej a záchrannej služby v prevádzke už v najbližších dňoch. "Z dôvodu bezpečnosti však budú ostatné vrtuľníky Mi-17 opätovne zaradené do prevádzky až po ukončení všetkých potrebných kontrol," uviedla vo štvrtok (22.2.) hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková. Vzdušné sily OS SR majú podľa jej slov aj naďalej v pohotovosti pozemné pátracie a záchranné skupiny letísk Vzdušných síl OS SR a v prevádzke sú aj vrtuľníky UH-60 M Black Hawk.