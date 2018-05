ŠOKUJÚCI prezidentský prieskum: NEUVERÍTE, kto sa ocitol na špičke rebríčka! Kiska to nie je!

Prezidentské voľby sa nezadržiteľne blížia a stále ešte nie je jasné, či bude kandidovať aj momentálna hlava štátu Andrej Kiska. Zoznam kandidátov už je dostatočne dlhý. Kto nahradí Kisku v kresle prezidenta, ak sa on rozhodne nezúčastniť volieb? Ľudia v tom majú jasno!

Na základe prieskumu, ktorý vykonal Denník N v spolupráci s Focusom, je jasné, koho by ľudia chceli za prezidenta, ak by sa Andrej Kiska rozhodol nekandidovať. Verejnosť by na čele štátu rada videla bývalú premiérku Ivetu Radičovú. Tá sa však pre médiá už vyjadrila, že kandidovať určite nebude. V súčasnosti pôsobí ako profesorka na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. V prieskume by na prvom mieste získala 13,9 %.

Dve najsilnejšie politické strany, Smer-SD a SaS čakalo trpké sklamanie. Ich kandidáti najmenej zaujali a podľa prieskumu skončili až na posledných priečkach.

Za Ivetou Radičovou sa v tesnom závese drží predseda parlamentu Andrej Danko. Toho by v prezidentskom kresle rado videlo 12,1 %. Ten však svoju kandidatúru odmieta. "Zatiaľ som predsedníctvu navrhol dve ženy," povedal naposledy v RTVS.

Na treťom mieste sa podľa prieskumu umiestnila Veronika Remišová z OĽaNO so 7,8 %. Kto však napokon bude kandidovať za opozíciu ešte nie je jasné.

V rebríčku sa objavili aj mená ako Štefan Harabin a Eduard Chmelár. Obidvaja o svojej kandidatúre hovoria otvorene a umiestnili sa v strede rebríčka. Tesne ich predbehol šéf Most-Híd Béla Bugár.