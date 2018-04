Toto Vás dostane! Podnikateľ Marián Kočner vyhral súd s Pavlom Ruskom a spoločnosťou Markíza Slovakia. Tí mu teraz majú vyplatiť nehoráznu sumu peňazí!

Pavol Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia majú vyplatiť spoločnosti Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariána Kočnera "spolu a nerozdielne" sumu 8 298 479 eur. Rozhodla o tom dnes samosudkyňa Okresného súdu Bratislava V. Taktiež majú uhradiť úrok vo výške šesť percent odo dňa splatnosti zmenky, ktorej vyplatenie si Kočner na súde žalobou vymáhal, teda od 12. júna 2015 až do zaplatenia sumy. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, právny zástupca markízy Tomáš Kamenec predpokladá, že jeho klient bude požadovať podanie odvolania. Lehota na podanie odvolania je 15 dní.

Sudkyňa v odôvodnení rozsudku konštatovala, že predmetná zmenka, ktorej vyplatenie Kočner požadoval, spĺňa všetky náležitosti podľa zákona. "Žalobca preukázal, že je riadny majiteľ zmenky," povedala. Markíza ako žalovaný v druhom rade spochybňovala predovšetkým to, že zmenka splatná po 15 rokoch bola podpísaná v roku 2000. Za týmto účelom navrhovali znalecké dokazovanie, sudkyňa však ich návrhy nakoniec zamietla.

"Pravosť podpisu bola preukázaná výsluchom žalovaného v prvom rade," uviedla s tým, že Pavol Rusko pred súdom objasnil všetky okolnosti vystavenia zmenky. Len osoba, ktorá zmenku podpísala alebo bola pri podpise prítomná, môže podľa odôvodnenia rozsudku potvrdiť alebo vyvrátiť jej autenticitu. "Záväzok so zmenky je nesporným záväzkom," dodala sudkyňa.

Právny zástupca Markízy po vynesení rozsudku pre médiá skonštatoval, že súd im ako žalovanému v druhom rade zamietnutím navrhovaného dokazovania uprel možnosť konať pred súdom. "Máme za to, že výlučné tvrdenia Pavla Ruska a Mariána Kočnera nemôžu byť korunou dôkazov, ak všetky ostatné okolnosti svedčia, že daná zmenka v danom období podpísaná nebola, nikde sa nevyskytla a objavila sa zázračne až po 15 rokoch," zdôraznil Kamenec.

Poukázal na to, že zmenka nebola evidovaná v účtovníctve Markízy ani firiem Mariána Kočnera a jej splatnosť nebola vyžadovaná už v roku 2015 napriek tomu, že bola odvtedy splatná, ale až v roku 2016, keď sa zmenila právna úprava. "Sám žalovaný v prvom rade sa snažil všemožne dosiahnuť toho, aby ho súd zaviazal na vyplatenie sumy 8,3 milióna eur," povedal Kamenec s tým, že nie je bežné aby sa žalovaný v prvom rade (Pavol Rusko) všemožne snažil podporiť nároky žalobcu. "Vo mne vzniká veľká pochybnosť, čo je účelom a dôvodom takéhoto konania," dodal Kamenec.

Pavol Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, "nebola by TV Markíza". Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie. „Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila," uviedol s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia. Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená. Spôsob, ako tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex.

Tá sa nakoniec udiala tým spôsobom, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok. Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie, ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom. „Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať," povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady. Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu.

Súd v prípade zmeniek, ktorých vyplatenie požadoval Marián Kočner, pojednával tri samostatné spory. Pojednávanie o zmenke v hodnote 26 miliónov eur je naplánované na budúci týždeň, v prípade tretej zmenky v hodnote osem miliónov eur ešte nebolo vytýčené. V prípade štvrtej údajne podpísanej zmenky žalobca neuhradil súdny poplatok.