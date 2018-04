ŠKANDÁL pre Slovensko: Údajne sme pomáhali s únosom vietnamského funkcionára, prsty v tom má mať aj Kaliňák!

Podľa nemeckého denníka sa Slovensko podieľalo na záverečnej fáze únosu vietnamského funkcionára z Nemecka do Vietnamu. S podozrivými únoscami sa mal stretnúť aj Robert Kaliňák. Pre Slovensko to môže znamenať medzinárodný škandál.

Nemecký denník uverejnil informácie, ktoré môžu pre Slovensko znamenať medzinárodný škandál. Ako ďalej informuje spravodajský portál Aktuality.sk v dnes zverejnenom článku Nemci sa pýtajú, či Slovensko pomáhalo vietnamskej tajnej službe pri únose, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung priniesol mediálnu bombu, ktorá sa týka aj Slovenska. Konkrétne ide o únos vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanha, ktorý bol unesený z Nemecka do Vietnamu. S podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj minister vnútra Robert Kaliňák. Nemci sa pýtajú, či Slováci pomáhali Vietnamcom v záverečnej fáze únosu, keď bolo treba prepraviť uneseného z Európy do Vietnamu.

Aktuality ďalej pripomínajú, že Trinh Xuan Thanh bol predsedom predstavenstva a predsedom štátnej stavebnej spoločnosti. Dvakrát ho odsúdili za doživotie pre korupciu. Uniesli ho 23. júna 2017 a politickí analytici sa domnievajú, že za únosom bol výsledok boja o moc v Komunistickej strane Vietnamu. Za hlavného podozrivého a vodcu únosu sa považuje generál Hung. Trinh utiekol cez Laos a Thajsko do Turecka. V auguste 2016 prišiel do Nemecka s diplomatickým pasom, kde žiadal o azyl. Vietnamská polícia to však nedovolila. Niekoľkokrát vyzvala nemecké úrady, aby ho vydali. Podľa tvrdenia nemeckého prokurátora ho napokon z Berlína uniesla vietnamská tajná služba.

Táto kauza značne poškodila vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom. Nemecká vláda je totiž presvedčená, že bývalý generálny riaditeľ štátnej stavebnej spoločnosti PetroVietnam Construction (PVC), dcérskej firmy ropného a plynárenského gigantu PetroVietnam, bol v júli 2017 odvedený z Berlína proti svojej vôli. Podľa jeho nemeckej obhajkyne sa Thanh stal obeťou politických machinácií. Vietnamská strana tvrdí, že do vlasti sa vrátil dobrovoľne.

V článku Aktuality.sk informujú, že 26. júla 2017, tri dni po únose Trinh Xuan Thanha, odcestovalo niekoľko podozrivých prenajatým autom z Prahy. Podľa údajov GPS stálo auto zaparkované pri bratislavskom hoteli Bôrik. Hotel podlieha správe slovenskej vlády. A práve v deň, keď tam podozriví parkovali, sa na Bôriku konalo pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Na stretnutí sa zúčastnil aj vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam, ako aj generál Hung, hlavný podozrivý a údajný vodca únosu, píše Eurorespekt, uvádzajú Aktuality.sk. Zo slovenskej strany sa na stretnutí zúčastnili vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a podpredseda vlády.

Vyšetrovatelia považujú za pravdepodobné, že unesený Trinh sa v tomto čase nachádzal ešte stále v Európe. Aktuality.sk sa následne sa v článku pýtajú - Prečo sa teda konalo toto stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo hneď viacero vietnamských podozrivých? Rokovali Vietnam a Slovensko o tom, ako dostať Trinha z Európy? A Slovensko pritom - podľa okolností - možno dokonca aj pomáhalo? V správach slovenských médií sa v čase stretnutia písalo, že stretnutie malo slúžiť prehĺbeniu spolupráce v oblasti verejnej bezpečnosti. V tomto zmysle sa vyjadril aj minister Kaliňák. Pár dní po potom sa Trinh Xuan Thanh objavil vo vietnamskej televízii, dodáva sa v článku.