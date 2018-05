Rozhorčený Kiska. Dopredu povedal, že takéto niečo nepodpíše

V tejto podobe zákon nepodpíše. Prezident Andrej Kiska už dopredu avizoval, že novelu zákona o policajnom zbore, ktorá zmení voľbu šéfa polície bude vetovať.

Prezident je však podľa vlastných slov z návrhu rozhorčený. „Ak bude zákon schválený v navrhovanej podobe, určite ho budem vetovať. Lebo nie je ničím iným, iba figovým listom, ktorý má zakryť neochotu riešiť skutočné problémy v polícii,“povedal Kiska v rozhovore pre Atuality.sk

„Prvý problém je, že návrh zákona rozrieďuje politickú zodpovednosť za voľbu policajného prezidenta. Nemôžeme od ministra vnútra chcieť, aby bol politicky zodpovedný za výsledky, keď nebude mať možnosť určiť si kľúčového človeka v rezorte,“ dodal prezident.

Podľa neho by takto bol nový policajný prezident pravdepodobne zabetónovaný vo funkcii aj počas pôsobenia nasledujúcej vlády.

Novelu zákona predložil do medzirezortného pripomienkového konania ešte bývalý šéf rezortu vnútra Tomáš Drucker. Podľa nej by mala šéfa polície vyberať komisia zložená zo siedmych členov. Medzi nimi by mali svojich nominantov minister vnútra, generálny prokurátor či odborári.

Komisia by mala potom svojich kandidátov odporučiť ministrovi vnútra a ten parlamentnému výboru pre obranu a bezpečnosť. Meno nového šéfa polície má vzísť z ich spoločnej dohody a jeho funkčné obdobie má byť 7 rokov. Doteraz systém fungoval tak, že policajného prezidenta vyberal minister vnútra sám.

Aj keby Kiska nakoniec zákon upravujúci voľbu nového šéfa polície vrátil poslancom do parlamentu, na prelomenie prezidentovho veta by im stačilo zákon opätovne schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov.