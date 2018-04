Rozhorčený Kaliňák hovorí o absolútnej nekorektnosti: Na čo to vôbec bolo dobré?

Slovenskom otriasli správy, podľa ktorých sme sa mali spolupodieľať na únose bývalého vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanh z Berlína. Dnes sa už nachádza v rodnej vlasti a odpykáva si trest za ekonomickú trestnú činnosť. V Nemecku ho mali "zbaliť" aj s jeho vietnamskou priateľkou. Podľa nemeckých orgánov mohol podnikateľ nedobrovoľne opustiť pôdu Európskej únie v našom vládnom špeciáli a s delegáciou, ktorá sa len pár minút predtým bavila na Bôriku s exministrom Kaliňákom. Čo na celú vec hovorí bývalý minister?

Informácie znepokojuje aj exministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý v lete 2017, keď sa udalosť mala odohrať, šéfoval rezortu vnútra. „Ich preukázanie by mohlo znamenať, že návšteva vnútra vietnamskej republiky mohla byť zneužitá aj na iné ako pracovné a priateľské účely, čo si myslím, že je absolútne nekorektné,“ tvrdí. V Berlíne stojí pred súdom jeden z aktérov únosu. Únoscom mal zohnať autá. Jedno z nich sa malo podľa GPS nachádzať práve pri hoteli Bôrik.



Podľa Kaliňáka však existujú v takýchto prípadoch (pri útekoch, pozn. red.) štandardné pravidlá a metódy. „Takýto ľudia nepodliehajú podľa európskych pravidiel udeleniu azylu, pretože azyl je určený pre politických utečencov a pre tých, ktorí sú prenasledovaní z pohľadu viery. Ale nikdy nekryje ekonomických zločincov,“ pripomenul Kaliňák, podľa ktorého by na konci dňa mal byť aj bývalý vietnamský funkcionár vydaný do vlasti. „O to viac by som bol, ak by sa tie informácie potvrdili, prekvapený, že na čo to vôbec bolo dobré,“ dodal.



Vietnamskej delegácii sme podľa neho poskytli náš špeciál potom, ako sa im zmenil program a časovo by nestíhali. „Boli sme požiadaní, či by sem im vedeli s týmto pomôcť, no a v dobrej viere ako príspevok k rozvoju vzťahov, sme v tejto veci vyhoveli,“ dodal Kaliňák.



Vylúčil, že by v hoteli Bôrik s vietnamskou delegáciou hovorili aj o prípade bývalého vysokopostaveného vietnamského funkcionára. Podľa Kaliňáka bola reč o ekonomickej spolupráci oboch krajín.



Nemyslí si ani, že by zlyhali naše bezpečnostné zložky. Slovensko malo k dispozícii zoznam osôb, ktoré mali, ktoré mali odísť v lietadle so Slovenska a podľa Kaliňáka tieto aj odišli. "Tam sa takéto meno nenachádzalo,“ tvrdí. Podľa neho nebol prevážaný ani nik v putách či ležiaci pacient. „Bola to bola štandardná delegácia, ktorú sme odprevadili, naložili do áut a odišli preč,“ dodal.