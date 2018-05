Róbert Fico sa stal predsedom poslaneckého klubu miesto Glváča: V parlamente chce väčšiu moc!

Martin Glváč spolu s Miroslavom Čížom a Tiborom Glendom boli zvolení za podpredsedov poslaneckého klubu. O funkciu podpredsedu po dnešnej voľbe prišiel Dušan Jarjabek.

Predseda Smeru Robert Fico sa dnes stal novým predsedom poslaneckého klubu Smeru-SD v parlamente. Do funkcie, v ktorej vystriedal Martina Glváča ho dnes zvolili poslanci Smeru na zasadnutí poslaneckého klubu v Častej Papierničke. Pred voľbou Fica sa Glváč vzdal svojej doterajšej funkcie. Glváč spolu s Miroslavom Čížom a Tiborom Glendom boli zvolení za podpredsedov poslaneckého klubu. O funkciu podpredsedu po dnešnej voľbe prišiel Dušan Jarjabek.

Fico v apríli po straníckom sneme oznámil, že chce mať väčšiu mieru zodpovednosti v NR SR. Ako povedal, chce podstatne viac koordinovať prácu poslaneckého klubu. „Chcem dávať dohromady a koordinovať návrhy vlády a klubu. Chcem rozbehať poslanecký klub,“ vyhlásil. „Nechcem sedieť v parlamente len ako poslanec. Chcem sedieť v parlamente, ale s väčšou mierou zodpovednosti,“ uviedol vtedy Fico.

Podľa analytika Jána Baránka musí Fico ukázať, že nebude zbytočný. Baránek pripomenul slová Fica, ktoré povedal Andrejovi Kiskovi, že nikam neodchádza. „Asi to dokazuje. A aj v rámci Smeru potrebuje ukázať, kto je v strane pán,“ uviedol Baránek pre agentúru SITA s tým, že tomu zodpovedajú aj ďalšie kroky, ako bola zmena stanov strany Smer-SD. „Teda nielen verbálne, ale aj skutkami si posilňuje pozíciu. Týmto dáva posolstvo, že nielen on urobil chyby, ale že bola chyba aj v pasívnom poslaneckom klube,“myslí si Baránek, podľa ktorého Ficove predsedanie klubu môže ukázať, či klub je jednotný, keď sa ho bude snažiť rozhýbať. „Môže to byť test súdržnosti poslaneckého klubu,“ konštatoval.