Richard Raši OTVORENE prezrádza: V Bratislave má tajné miesto, kde sa chodí zašívať!

Už viac než mesiac ubehlo odvtedy ako sa košický primátor Richard Raši stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Čo však v Bratislave robí, keď svoju rodinu nechal na východe?

Priznáva, že je to pre neho a rodinu niečo nové, ale neuvažuje o tom, že by sa za ním presťahovala aj jeho drahá polovička s deťmi. „Vždy v piatok cestujem domov. Väčšinou sa prepravím autom, ale ak sa podarí vychytiť nejaké miestečko v lietadle využijem danú príležitosť,“prezradil niečo zo zákulisia svojich ciest zo západu na východ a naopak.

Ústretová rodina

„Manželka Mária si zvyká na režim, ktorý zažila pred desiatimi rokmi, keď som bol ministrom zdravotníctva. Akceptovala túto zmenu a dve staršie dcéry tiež a to je podstatné. Najmladšej Romanke určite chýbam najviac, ale myslím si, že možno ešte celkom nerozumie, kam som to vlastne odišiel," vraví R. Raši.

Okamžité rozhodnutie

Netajil, že ho ponuka vysokej vládnej funkcie prekvapila. „Čas na rozmýšľanie a dlhé úvahy som nemal, keďže zásadné zmeny sa udiali prirýchlo,“ hovorí nový vicepremiér. Pri zmienke o tom či ho nebolí srdce za „primátorovaním“ súhlasne prikývne. „Stál som na čele Košíc 7,5 roka. Zanechalo to vo mne silnú emóciu a spomienky, ale je potrebné povedať, že momentálne naozaj nie je čas na sentimentálnosť. Život je predsa zmena a výzvy je potrebné prijímať,“ hovorí odhodlane.

Úloha spojky

Poznamenal, že s ohľadom na novú funkciu chce byť akousi spojkou medzi Bratislavou a ostatnými regiónmi. „Ľudia tam majú úplne iné problémy ako riešia Bratislavčania. Som rád, že ostatné výjazdové rokovania vlády sa konali v Prakovciach, vo Vranove nad Topľou a v Trebišove, aspoň sme sa dozvedeli od starostov a miestnych, čo ich najviac trápi a čo urgentne potrebujú riešiť,“ poznamenal vicepremiér. O Rašim je známe, že miluje šport a turistiku. So smiechom prezradil, že si našiel obľúbené miesto už aj v Bratislave. „Neprezradím však kde je, cítim sa lepšie, keď som tam sám.“

Vynikajúci študent

Na svojho niekdajšieho šéfa nezabúdajú ani jeho kolegovia z košickej radnice. Vedúci kancelárie primátora Martin Petruš bol nielen Rašiho blízky spolupracovník, ale aj spolužiak z Gymnázia Šrobárova. Prezradil nám, aký bol vicepremiér žiak. „Bol to úplne normálny študent so všetkým, čo k tomu patrí - s pre neho typickým humorom a kolektívom organizovanými “huncútstvami“. Prospechom patril medzi TOP žiakov. Ak si dobre pamätám, na vysvedčení mal iba jednotky a musím konštatovať, že môj prospech sa odvíjal od toho ako Rišo prišiel pripravený do školy.

Veľký vtipkár

Nezabudnuteľné pre nich boli najmä veľké prestávky. "Bola to studňa nápadov a podnetov, ktoré sme ako členovia redakčnej rady Študentského slova (školský časopis ) umne, a hlavne dvojzmyselne využívali na to, ako podkúriť pedagogickému zboru. Jednoducho Rišo bol výborný žiak, parťák, jemný rebel, ale predovšetkým úžasný priateľ i kamarát,“ uzatvára charakteristiku bývalého spolužiaka Martin Petruš.

