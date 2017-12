Raši má na ponúkané miesto v Smere svoj názor. Kvôli tomuto chcem radšej vyčkať!

Na dnešnom sneme Smeru -SD v Martine sa rozhodne, či Raši upevní svoju pozíciu v straníckych štruktúrach. Čo hovorí na ponuku stať sa podpredsedom strany?

Veľký deň pre vládny Smer-SD! Na sneme strany Roberta Fica sa dnes rozhodne o politickej budúcnosti členov tak na regionálnej úrovni, ako aj na čele strany. O tom, ako by to mohlo dopadnúť, sa rozhodovalo už na štvrtkovom rokovaní vedenia strany. Po ňom bolo jasné, že Marek Maďarič definitívne odchádza z postu podpredsedu. Nahradiť ho má krajský šéf strany v Košiciach Richard Raši. Potvrdiť by to mal práve dnešný snem.

Foto: Daniela Pirschelová

Rašiho navrhol samotný Fico. "Je to tvár Smeru-SD, je so stranou spojený od samotného začiatku. Považujeme ho za mimoriadne perspektívny káder," vysvetlil. Čo si o nominácii myslí samotný Raši?

Košický primátor v tom má jasno! "Zatiaľ ide o návrh predsedníctva strany, ktorý ešte musí prejsť schválením na sneme v sobotu. Považujem to za prejav dôvery a verím, že ma podporia aj naši delegáti na sneme," vyhlásil nádejne.

K čistkám sa vedenie vládnej strany rozhodlo pristúpiť po tom, ako Smer utrpel výraznú porážku v župných voľbách. Po prehre sa začalo v strane nahlas hovoriť o potrebe zmeny.