ROZHOVOR Danko prehovoril o tom, ako to vyzerá na koaličných radách po zmene vlády: KTO rozhoduje?

Napriek tomu, že nového predsedu vlády Petra Pellegriniho (42) mesiac po nástupe do funkcie ostro skritizoval, v koalícii to vraj funguje. O tom, kto by mal nahradiť Tibora Gašpara (56) vo funkcii policajného prezidenta, sa vraj na koaličnej rade ešte nebavili. V polícii bude však v každom prípade presadzovať systémové zmeny. O aktuálnej situácií v RTVS, ale aj o vzťahoch vo vládnej trojke sa denník Plus JEDEN DEŇ rozprával s predsedom Národnej rady a SNS Andrejom Dankom.

Ako sa vám vládne s Petrom Pellegrinim?

- Necítim nejaké zmeny, pretože koalícia Smer, SNS, Most-Híd sa nezmenila. Keďže došlo k vyjasneniu pozícií predsedu Smeru-SD s predsedom vlády, necítim žiadnu disharmóniu.

Ale vyčítali ste Petrovi Pellegrinimu, že sa vám s Robertom Ficom vládlo lepšie.

- Ale to nie je tak. Povedal som len to, že sa mi nepáči, ako sa predseda vlády vyjadril na útoky v Sýrii. Som predseda národnej strany, máme jasné proeurópske orientovanie, ale nebudem hystericky podliehať trendom odsudzovania útokov v Sýrii a schvaľovania útokov Francúzov. Predseda vlády na vlastnú päsť povedal, že to podporuje.

Vaše výčitky sa netýkali iba Sýrie. Vyčítali ste mu aj to, že ste sa dozvedeli o výmene kľúčových ľudí z tlačových konferencií, nie?

- Tak to je pravda. Ako som sa mal cítiť, keď v pondelok som sa dozvedel, že odchádza minister Drucker, v utorok prezident polície a v stredu som už mal reálnu obavu, že možno odíde aj predseda vlády. Koalícia je o tom, že si takéto strategické informácie vymieňať máme. My sme túto vládu nezostavili preto, aby si každý robil, čo chce.

Áno, ale Robert Fico vám odvolal ministra školstva Petra Plavčana v priamom prenose. Na to ste zabudli?

- Veď potom nasledovala aj adekvátna moja reakcia.

Vystupuje na koaličných radách za Smer-SD Peter Pellegrini alebo Robert Fico?

- Vidím u novinárov snahu osobnostne urážať predsedu vlády, že nemôže sám rozhodovať, ale to tak nie je. Koaličnú radu tvorí predseda najsilnejšej politickej strany, predseda Mosta-Híd a predseda SNS. Je pravidlom, že ak sú to záležitosti týkajúce sa vlády, je jej účastný príslušný minister vrátane predsedu vlády. Koaličná rada má aj rozšírený formát, ale o tom, kto sa na nej zúčastní za Smer-SD, rozhoduje predseda politickej strany Smer-SD Robert Fico.

Čiže Peter Pellegrini nie je na všetkých koaličných radách?

- Nie každá koaličná rada sa týka problematiky vlády.

Dnes stojíme pred výberom nového policajného prezidenta. Hovorila s vami na túto tému nová ministerka Denisa Saková?

- Ak sa chcete so mnou baviť o rezorte, ktorý ani nespadá do našej gescie, tak vás na začiatku zastavím. Nie je to oblasť, ktorú by som konzultoval.

Nezaujíma vás, kto bude šéfovať polícii po odchode Tibora Gašpara?

- Mňa zaujíma, aby sme urobili systémovú zmenu a políciu nastavili tak, aby fungovala bez zásahov štátnej moci. Na druhej strane je to otázka, že teraz vzniklo vákuum, ktoré neprospieva nikomu.

Aké vákuum?

- Nemáme prijatý ani nový zákon, máme už jasné, že odchádza prezident Policajného zboru, ktorý slúžil najdlhšie, a ja som sám zvedavý, čo predostrie pani ministerka vnútra ako riešenie. V konečnom dôsledku je celá politická zodpovednosť za túto oblasť na nej. Ona musí mať jasnú predstavu, ako to urobiť.

Mali by sa prerozdeliť kompetencie prezidenta Policajného zboru a viceprezidentov tak, aby časť právomocí prešla zo šéfa na nich?

- Ak sa má meniť Policajný zbor a zákon o Policajnom zbore, tak sa musíme dotknúť nielen toho, kto bude šéf polície a akým spôsobom bude volený, ale aj viceprezidentov, ako aj toho, ako má polícia fungovať. Musíme sa baviť o tom, či majú byť odposluchy v kompetencii polície, alebo na nezávislom orgáne. Aké mechanizmy nastaviť pre nezávislé vyšetrovanie. Ak si niekto myslí, že zmenou policajného prezidenta sa niečo vyrieši, tak je to povrchné a plytké.

Pod aký nezávislý orgán by mali spadať odposluchy?

- Môžeme sa baviť v teoretickej rovine, keďže som predsedom Národnej rady. Ale vždy som hovoril, že odposluchy by mali byť v jednom centralizovanom inštitúte ako napríklad Národný bezpečnostný úrad. A mali by byť poskytované príslušným zložkám. Odpočúvacie zariadenia by mali byť oveľa väčšou kontrolou, ako majú dnes.

Ale prečo NBÚ?

- Je to v teoretickej rovine, ako by som si to predstavoval, keby som to mohol zmeniť.

Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorého ste presadzovali do funkcie, dnes čelí kritike a vzbure redaktorov spravodajstva.

- Skočím vám do toho. To je zasa také mediálne klišé, že sme niekoho presadzovali. Pán Rezník získal viac ako 90 hlasov a nemohol byť presadený stranou, ktorá má 15 hlasov. Navyše ja o procesoch v RTVS nemám ani potuchy. Ak niekto chce hovoriť o objektivite a o tom, že RTVS riadi SNS, tak si pozrite, koľkokrát som bol ja alebo niekto zo SNS v diskusiách a koľkokrát predstavitelia opozičných strán, pozrite si reportáže o SNS, tak o týchto spojitostiach nemôžete ani rozprávať. Pán Krajniak je každé dva týždne v Sobotných dialógoch.

Čo však hovoríte na situáciu, ktorá v RTVS vznikla?

- Keď prišiel do RTVS za pánom Mikom pán Búza, odišlo okolo 20 novinárov. Takže je prirodzené, že ak príde nový manažment, dochádza k výmene ľudí.

Áno, ale odchádzajú redaktori spravodajstva.

- Som v šoku z jednej veci. Čo robia v RTVS tie tisíce ľudí. A hlavne som zástanca toho, aby sa práca vo verejnoprávnej inštitúcii vykonávala v hlavnom pracovnom pomere. Počúvam o šialených externých zmluvách. Ak manažment končí externé zmluvy a presviedča ľudí na hlavný pracovný pomer, myslím si, že je to dobré.

Externé zmluvy zaviedol ešte Richard Rybníček.

- Pán Rybníček začal televíziu ničiť ako prvý. RTVS je v katastrofálnom stave. To nie je len problém vysielania. Pozrite sa na tú obrovskú chátrajúcu budovu. Neklamme si. To nie je len o platoch redaktorov. Pozrite sa, v akom strašnom stave je areál RTVS. Budova je vyprázdnená a určená na predaj. RTVS žije z ruky do úst. Je tam množstvo zamestnancov, o ktorých ani netuším, čo robia. Je tam množstvo zazmluvnených externých firiem. Vytvárať si imidž cez RTVS, že za mňa to fungovalo, je klamlivé. RTVS je zadlžená. Ak nový manažment nedokáže toto vyriešiť, tak budú problémy ešte väčšie. Bez štátnej pomoci sa to nebude dať.

Stále ste mi neodpovedali, či bolo správne, že skúsených redaktorov nové vedenie prepustilo.

- Neboli predĺžené zmluvy externým spolupracovníkom.

Ale boli to skúsení ľudia.

- Neviem, ja ich nepoznám. Ale dozvedel som sa, že niektorí mladí redaktori majú vyšší plat ako predseda vlády.

Nebude to, čo sa teraz deje, smerovať až k tlaku na odchod Rezníka?

- Ale ja to odkiaľ mám vedieť?

Zvolil ho parlament – aj vaša strana.

- V živote to tak býva, že keď idete proti prúdu a idete robiť poriadok, vždy sa nájde dostatočné množstvo ľudí, ktorí sa vám postavia. Mňa zaujíma, aby sa RTVS konečne rozhýbala. A keď bude potrebovať aj pomoc štátu, aby jej štát pomohol. Bremeno za RTVS má vziať na seba štát, preto budem aj naďalej presadzovať zrušenie koncesií a absolútne financovanie štátom. RTVS sa nevzchopí bez veľkej finančnej pomoci od štátu.

Čiže máte v pláne im dať nejakú finančnú injekciu?

- RTVS trpí tým, že má znížený podiel reklamy oproti komerčným televíziám. Ak im to dovolíme, dokážu si zarobiť viac.

Čiže chcete zasiahnuť do zákona?

- Aj o tom sme sa bavili.

Je už definitívne dohodnuté, aký budú mať plat ústavní činitelia po novom?

- SNS nebude súhlasiť so schválením platov. Povedal som, že ak máme hovoriť o platoch, musí sa to týkať nových poslancov a nového volebného obdobia. Ak to chce niekto meniť teraz, s hlasmi SNS nemôže rátať.

Čiže zákon, o ktorom sa hovorilo, že vyrieši platy od júna, resp. júla, nepodporíte?

- Nie. Ak má platiť, musí platiť pre nové volebné obdobie.

Prečo?

- Odmietam čeliť atakom, že si tu prilepšujeme a podobne.

Naposledy to však vyvolalo vážnu krízu, keď expremiér Robert Fico zastavil rozmrazenie platov, so zmrazením zasa poslanci nesúhlasili. Čo ak táto situácia vznikne opäť?

- My budeme zastávať tú rovinu, aby sa to opäť vyriešilo vládnym návrhom ako vždy.

Čo na to Most a Smer?

- Informoval som ich o tomto našom postoji.

