Putin a Trump si nedali pozor. Detail, ktorý prezradil, ako to medzi nimi je

Boli pod drobnohľadom celého sveta, no reč tela si neustrážili. Tá o ich postoch prezradila viac, ako ich slová. Odborníci na reč tela sa potreli na gestá a pohyby amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivka Vladimíra Putina, ktoré predviedli pri svojom stretnutí.

Podľa odborníčky na reč tela Judi Jamesovej obaja štátnici priateľstvo iba predstierajú. „Obaja vošli s takým alfa postojom, ktorý obvykle môžeme vidieť v boxerskom ringu,“tvrdí. „Vyzerali skôr ako pár na pokraji rozvodu, ktorý prišiel do manželskej poradne,“myslí si. Podľa jej slov vyzeral Trump ako sfinga a neustále sa snažil držať takzvaný poker face.

Reč tela u oboch politikov podľa nej prezradila aj to, že boli netrpezliví - Trump mal prepletené prsty, Putin si zasa popravoval manžety. Ak sa takto spávali nielen pred kamerami, ale aj za zatvorenými očami, bolo by podľa Jamesovej lepšie, ak by sa nijaké stretnutie ani nekonalo.

Na zábery oboch politikov sa pozrela aj naša expertka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková. Podľa odborníčky je zo záberov možné povedať, že sa stretli politici, ktorí majú jednoznačne jasné zámery a vedia, čo od stretnutia očakávajú. Ich prejav podania ruky je podľa nej jednoznačný, obaja prejavujúci odhodlanie a otvorenosť v osobnosť kontakte.

Oboch štátnikov prezradila reč tela. Foto: ap

„Mierne vychýlenie ruky Donalda Trumpa do podriadenosti smerom k Vladimírovi Putinovi vyjadruje možnosť dávania šancí na efektívny priebeh stretnutia. Prekríženie Trumpovej ľavej ruky do protipohybu sú vyjadrením svojho presvedčenia o vlastných názoroch a stanoviskách, čo potvrdzuje zopätými rukami a sedením v zapretí, kde celková póza svedčí o vysokom sebavedomí a sebaistote,“ tvrdí Lauková.

Pri podaní ruky Vladimíra Putina je podľa jej názoru zrejmé, že je na stretnutie pripravený, avšak jeho ľavá ruka vykazuje určitú mieru potreby stability a opory. „U Vladimíra Putina sme skôr zvyknutí na priame, jasné a sebaisté prezentovanie, pričom táto situácia v ňom vnútorne vyvoláva mierny stres,“myslí si Lauková.