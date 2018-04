Prezident Kiska prichytený v lietadle do exotickej destinácie: Tajný útek zo Slovenska!

Potrebuje si po náročnom období vyčistiť hlavu? Prezident Andrej Kiska sa už týždne sporí so Smerom-SD Roberta Fica o to, ako by sa malo Slovensko zmeniť po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Zdá sa, že teraz chce hlava štátu konečne prísť na nové myšlienky.

Prezident Kiska prichytený v lietadle do exotickej destinácie: Tajný útek zo Slovenska! Pošlite nám tip Tip redakcii

Naposledy musel Kiska proti svojej vôli vymenovať Denisu Sakovú za ministerku vnútra. „Nie som spokojný, ale nemám na výber. Vláda ani touto nomináciou nedokázala vyslať presvedčivý signál, že so snahou zabojovať o dôveru verejnosti to myslí vážne," povedal Kiska predtým ako vo štvrtok prijal Sakovú v paláci.



Kiska zažil v Mexiku šok. Vo vedeckom centre narazil na TOTO! Od piatku už hlava štátu nemala žiadny oficiálny program. Poriadne prekvapení ale zostali v sobotu večer niektorí cestujúci letu z neďalekej Viedne do Dubaja. Na palube bežnej komerčnej linky s nimi cestoval aj slovenský najvyšší ústavný činiteľ. „Neveril som vlastným očiam. Sedel len pár sedadiel pred nami,"povedal nám náš čitateľ, ktorému sa Kisku podarilo vyfotografovať. Prezident chce zrejme v zahraničí prísť na nové myšlienky. Foto: tip čitateľa Kancelária prezidenta pre Plus JEDEN DEŇ potvrdila, že Kiska sa rozhodol využiť blížiace sa májové sviatky a trochu si aj s rodinou vydýchnuť. „Prezident s celou rodinou išiel počas skráteného týždňa na dovolenku. Letel bežnou komerčnou linkou na vlastné náklady," informoval jeho hovorca Roman Krpelan. To, či bol Dubaj prezidentovou konečnou destináciou, jeho kancelária nechcela povedať. Neodpovedala ani to, kedy sa Kiska vráti na Slovensko. Dubaj je pritom známy ako prestupová stanica do viacerých exotických kútov sveta. Perličkou je, že v komerčnom lete spoločnosti Emirates nebol Kiska jediným štátnikom. „V lietadle sa náhodou stretol s rakúskym premiérom Sebastianom Kurzom, s ktorým sa krátko porozprával,"dodal Krpelan. Prečítajte si tiež: Učenlivá Ľubica Laššáková: Majetkami nesiaha smerákom ani po päty!

Prvá žena rezortu vnútra Denisa Saková: Po rozvode zarobí na lukratívnej nehnuteľnosti

Románik z paláca: Dcéru Andreja Kisku zbalil cudzinec so slabosťou pre prezidentských potomkov Názory na Kiskov odchod do exotiky píšte do komentárov pod čánkom!

Autor: fd