Premiér Peter Pellegrini po stretnutí s predstaviteľmi oceliarní: U. S. Steel z Košíc neodchádza!

Informácia odznela po štvrtkovom stretnutí členov vlády s predstaviteľmi košických železiarní. Pellegrini pripomenul, že spoločnosť je vo veľmi dobrej kondícii a má za sebou úspešný rok 2017 a vyzerá zatiaľ, že aj tento rok sa im bude dariť.

Fabrika momentálne opäť prijíma nových zamestnancov. S celkovým počtom takmer 11 700 patria železiarne k najväčším a najstrategickejším zamestnávateľom u nás. Aj preto podľa slov premiéra je logické, že vláda musí venovať tomu podniku špeciálnu pozornosť.

Ponuka na predaj

„Pevne verím, že ešte veľa, veľa rokov bude predstavovať najväčšieho zamestnávateľa nielen na východe Slovenska, ale v celej Slovenskej republike," povedal premiér na brífingu. V súvislosti so „zaručenými“ informáciami o predaji oceliarni čínskej spoločnosti He Steel Group, ktoré kolujú na verejnosti už niekoľko rokov Pellegrini poznamenal. „Môžem povedať, že nie je na stole žiadna konkrétna ponuka o ktorej by materská spoločnosť v USA rokovala. Samozrejme je nutné rešpektovať, že na trhu je všetko na predaj, ale prezident spoločnosti nás uistil, že momentálne neprebiehajú žiadne horúce rokovania s konkrétnym záujemcom,“ zdôraznil predseda vlády.

Stretnutia budú pokračovať

Hlavnou témou stretnutia členov vlády s prezidentom U. S. Steel Košice Scottom Buckisom bolo vyhodnotenie spolupráce v rámci memoranda o zotrvaní americkej spoločnosti v Košiciach, ktorému po piatich rokoch vypršala platnosť. „Dohodli sme sa, že pravidelné stretnutia niekoľkokrát do roka budú pokračovať aj napriek tomu, že memorandum už neplatí. Máme ešte niekoľko úloh na obidvoch stranách, ktoré musíme dokončiť. Myslím, že dialóg ktorý sa počas piatich rokov medzi vládou a oceliarňami vytvoril, budeme aj naďalej udržiavať a rozvíjať,“ uzavrel Peter Pellegrini.

Rovnaká rétorika

Tak premiér ako aj minister hospodárstva Peter Žiga vyjadrili spokojnosť nad tým, že napriek šumom o odchode, podnik investoval za posledné tri roky 250 miliónov eur do nových technológií. „Dáva tým jasný signál, že U.S. Steel svoju výrobu na Slovensku nekončí a z Košíc neodchádza,“ potvrdil šéf rezortu hospodárstva slová Pellegriniho, ktoré povedal krátko pred ním.