Premiér Pellegrini to povedal otvorene: Do dôchodku sa pôjde najneskôr v tomto veku!

Slovenský premiér sa zúčastnil prvomájových osláv v Žiline. Diskutoval tam aj o platoch a o dôchodkovom veku.

Budem sa snažiť, aby počet ľudí robiacich za minimálnu mzdu každoročne klesal. Vyhlásil to v utorok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pri príležitosti prvomájových spoločných osláv slovenských a českých odborárov v Žiline na Budatínskom hrade v súvislosti s ich výhradami, ktoré sa týkajú výšky miezd v Čechách a na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami.

"Nie je to len sviatok, keď si pripomíname Sviatok práce, ale som rád, že dnešný 1. máj je aj dňom, kedy do platnosti vstupujú veci v oblasti zlepšenia pracovných podmienok ľudí, ktorí na Slovensku pracujú. Veci, ktoré sme sľúbili pred rokom v Nitre a dnes sú realitou. Som rád, že od dnešného dňa platia nové príplatky za prácu cez sviatky, že máme príplatky za prácu v noci, že máme ďalšie zvýšenie príplatkov za prácu cez víkend,"pripomenul ďalej premiér.

Českí a slovenskí odborári v Budatíne kritizovali i výšky miezd, ktoré podľa nich nedosahujú tie v iných, najmä západných krajinách. Premiér v tejto súvislosti podotkol, že ich výhrady chápe a podľa svojich slov sa bude snažiť, aby počet ľudí robiacich za minimálnu mzdu každoročne klesal.

Českí odborári spolu so slovenskými kolegami otvorili problém nízkej mzdy a jej približovania sa k starším členským krajinám Európskej únie aj na európskej úrovni, spomenul predseda Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár. "Viem, že to nie je jednoduché, ale v každom prípade, tá produktivita slovenských pracovníkov je veľmi vysoká práve v zahraničných firmách. Vyslovene len takýmto tlakom a kolektívnym vyjednávaním môžeme dosiahnuť približovanie sa týmto mzdám," vysvetlil.

Slovenskí odborári v súčasnosti vedú diskusiu o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. "Evidujem požiadavku odborov, ktoré hovoria o 64 rokoch, počul som aj návrh na úrovni 65 rokov. Určite si neviem predstaviť, ak má človek vykonávať tvrdú prácu do takého vysokého veku, že sa to vôbec fyzicky dá zvládnuť. Naši ľudia, ktorí celý život odvedú v práci, majú právo na to, aby žili dôstojnú starobu. Je načase, aby sme začali vážnu diskusiu o tom, že zastropujeme odchod do dôchodku s tým však, že by som si želal, aby to bolo formou ústavného zákona, aby to nemohla hociktorá politická strana meniť, keď sa dostane k moci," ozrejmil.

Strop sa podľa premiéra bude hýbať na úrovni 64, možno 65 rokov. "Diskusie ešte budú, musia byť vedené aj na odbornej úrovni, pretože musíme rešpektovať aj to, ako sa nám bude vyvíjať demografia a počet ľudí, ktorí budú poberať dôchodok. Nemôžeme na Slovensku vytvárať prostredie, že ľudia sa nakoniec dôchodku ani nedožijú, pretože ich budeme nútiť pracovať pomaly do posledného dňa ich života," zdôraznil.