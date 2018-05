Premiér Pellegrini to povedal jasne. Takýto má postoj k USA!

V otázke obchodných vzťahov s USA, ktoré sú momentálne narušené pre spor o americké clá na dovoz hliníka a ocele, majú členské štáty EÚ podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho jednotný postoj. Práve dodržanie absolútnej jednoty všetkých krajín EÚ je podľa neho základným riešením tejto problematiky. "To je jediný možný recept, aby sme sa nedali nejakým spôsobom rozdeliť individuálnymi rokovaniami, ktoré by mohli spôsobiť stratu jednoty," uviedol vo štvrtok (17.5.) po neformálnom summite v bulharskej Sofii.

Únia je podľa Pellegriniho vo vzťahu k Spojeným štátom pripravená na dva scenáre. "Ak USA prijmú rozhodnutie o trvalej výnimke pre EÚ, EÚ je pripravená iniciovať rozhovory na prehĺbenie nášho vzťahu v energetike, najmä v oblasti dovozu tekutého alebo skvapalneného plynu zo Spojených štátov," priblížil. Zároveň sme podľa neho pripravení na spoluprácu pri dobrovoľnej regulácii či na spoločné úsilie o reformu Svetovej obchodnej organizácie (WTO), s cieľom zrovnoprávniť podmienky a nájsť riešenia na odblokovanie nominácií do odvolacích orgánov tejto organizácie.



EÚ je ďalej pripravená na rozhovory o zlepšení recipročného prístupu na trh pre priemyselné výrobky, vrátane automobilov. "To znamená, ak USA prijmú rozhodnutie o trvalej výnimke, EÚ je pripravená rokovať o recipročných opatreniach. Veľmi jednoducho a laicky povedané o znížení nejakých konkrétnych teraz existujúcich ciel na priemyselné výrobky alebo automobily, ktoré by mohli byť dovážané na priemyselné trhy z USA," doplnil Pellegrini. Naopak je podľa neho jasné, že tieto rozhovory sa nebudú týkať oblasti poľnohospodárstva.

Lídri krajín EÚ sa v Sofii dohodli na novej stratégii v obchodnom spore s USA. Reagovali tak na fakt, že ešte stále neexistuje riešenie v spore týkajúcom sa nových ciel na dovoz ocele a hliníka do USA. Americký prezident Donald Trump naposledy uviedol, že zatiaľ nedá európskym firmám trvalú výnimku z týchto ciel. Výnimka pôvodne platila do 1. mája a bola predĺžená do 1. júna. Čo sa stane potom, zatiaľ nie je jasné.