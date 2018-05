Prekvapivý výsledok prieskumu. Ako ľudia vnímajú život pred a po novembri 1989?

Medzi ľuďmi na Slovensku stále prevažuje nostalgia za životom pred novembrom 1989, aj keď sa v porovnaní s minulosťou významne znížila. Konštatuje to na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Prieskum pre inštitút v apríli 2018 robila agentúra FOCUS na vzorke 1 046 respondentov starších ako 15 rokov, reprezentatívnych z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Podľa prieskumu sa 42,6 % respondentov domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989 (podľa 19,8 % výrazne lepšie, podľa 22,8 % o niečo lepšie). Opačný názor zastáva 32,1 % respondentov (podľa 13,0 % sa teraz žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989, podľa 19,1 % o niečo lepšie). Rozdiel v prospech prednovembrových nostalgikov je naďalej výrazný, pred 17 rokmi však bol až päťnásobne väčší, konštatuje inštitút. Pre porovnanie, v roku 2001 súčasnosť preferovalo 12,8 % respondentov (2,5 % výrazne, 10,3 % čiastočne), kým život pred rokom 1989 uprednostňovalo až 61,9 % respondentov (35,1 % výrazne, 26,8 % čiastočne). Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami bol vtedy 49,1 %.

Rozdiely v postojoch k životu pred a po roku 1989 sú podľa prieskumu medzi mužmi a ženami minimálne. "Výrazným diferenciačným kritériom sú však vek a vzdelanie respondentov. Respondenti s nižším vzdelaním výrazne preferujú život do roku 1989 pred súčasnosťou (základné vzdelanie 51,3 % oproti 22,8 %, stredoškolské bez maturity 50,9 % oproti 22,7 %), v skupine respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou sú oba postoje zastúpené vyrovnane (38,2 % oproti 35,1 %), medzi respondentmi s vysokoškolským vzdelaním prevažuje uprednostňovanie súčasnosti pred prednovembrovým socializmom (47,3 % oproti 32,4 %)," uvádza inštitút.

Nostalgia za životom v socializme podľa prieskumu stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Preferuje ho až 72,5 % respondentov vo veku 65 a viac rokov, kým vo vekovej skupine 15 až 24 rokov je to len 15,8 % a v skupine 25 až 34 rokov 21,7 %. Z hľadiska zamestnania je najsilnejší príklon k životu v socializme medzi dôchodcami (71,0 % oproti 12,9 %) a nekvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi (61,6 % oproti 12,1 %). Najsilnejšia preferencia súčasného života je medzi podnikateľmi (52,9 % oproti 18,8 %) a tvorivými odbornými pracovníkmi (48,7 % oproti 30,1 %). Výskum sa pýtal aj na účasť respondentov na bohoslužbách, a zistil, že ľudia častejšie navštevujúci bohoslužby vo zvýšenej miere preferujú život pred rokom 1989, konkrétne tí, ktorí navštevujú bohoslužby niekoľkokrát do týždňa (59,0 % oproti 19,0 %) a tí, ktorí navštevujú bohoslužby raz týždenne (50,4 % oproti 20,2 %).

Z hľadiska volebných preferencií prejavujú najvyššiu mieru inklinácie k životu pred rokom 1989 voliči dvoch vládnych strán – Smer-SD (61,7 % oproti 17,8 %) a SNS (56,7 % oproti 20,5 %). Na opačnom póle sa nachádzajú voliči dvoch strán demokratickej parlamentnej opozície – SaS, pri ktorej ako pri jedinej strane nadpolovičná väčšina voličov preferuje súčasnosť pred obdobím do roku 1989 (54,4 % oproti 29,2 %) a OĽaNO-NOVA (40,8 % oproti 33,2 %). Na úrovni priemeru sa nachádzajú voliči strán Kotleba – ĽSNS a Sme rodina – Boris Kollár. Mierne nadpriemerný príklon k životu v socializme prejavujú voliči Mosta-Híd a KDH, konštatuje prieskum.