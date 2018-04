Prečo to robil? Akrobatický kúsok nášho poslanca pri bozkávaní!

Bozkávať sa dá na veľa spôsobov. V cudzine to zrejme ide aj dole hlavou. Najnovšie to vyskúšal poslanec SaS Martin Klus. A mal na to veľmi dobrý dôvod!

Ľudia cestujú do cudziny z mnohých dôvodov. Niektorí si chcú zlepšiť jazyky, iní túžia spoznať históriu ďalších krajín. Liberál Martin Klus však navštívil severozápad Európy aj pre úplne inú príčinu. Poslanec chcel bozkom dole hlavou získať lepšie rečnícke schopnosti Foto: facebook

Írsko je krásna krajina, ktorá opantá takmer každého turistu. Klusa za srdce chytilo najmä okolie mesta Cork, presnejšie hrad Blarney. Práve na ňom sa pri bozkávaní poriadne vytrápil. Použiť musel dokonca svoje akrobatiské schopnosti. "Legenda hovorí, že miestna striga prezradila hradnému pánovi, že každý, kto zložitým spôsobom "hlavou dolu" pobozká kameň na samom vrchu hradu, získa neprekonateľné rečnícke schopnosti," vysvetlil Klus. Klus sa inšpiroval svetovým štátnikom Foto: facebook Preto sa inšpiroval Winstonom Churchillom a šiel to po jeho vzore skúsiť tiež. "Som zvedavý, ako to zaúčinkuje," povedal úsmevne. Ukázať to môže už nabližšia parlamentná schôdza, ktorá sa začne už druhý májový týždeň. Poslanec Klus si užíva. Spoločnosť mu robí TÁTO kráska! FOTO: Poslanec Klus si našiel dvojníčku. Ani netušil, že ju má priamo pod nosom!

Autor: bam