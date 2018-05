Poslancom sa končia prázdniny! Už zajtra opäť zasadnú do parlamentných lavíc!

Poslancom sa končia prázdniny. Zajtra zasadnú do parlamentných lavíc.

Voľné dni sa im skončili! Poslanci Národnej rady SR sa v stredu 9. mája zídu na 31. schôdzi parlamentu, na ktorej by mali prerokovať 96 bodov programu. Zasadnutie sa začne o 13:00. Medzi bodmi programu sú vládne návrhy zákonov i návrhy z dielne koaličných aj opozičných zákonodarcov v prvom aj v druhom čítaní.

Snemovňa sa bude zaoberať sumou príspevku pri opatrovaní osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá by podľa vládneho návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia mala od začiatku júla tohto roka stúpnuť o 120,01 eura na 369,36 eura. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie by sa mu mala pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura.

Príspevky na opatrovanie tak už nemajú byť naviazané na životné minimum, ale majú byť stanovené pevnou sumou s možnosťou ich každoročného zvýšenia nariadením vlády. Vyplýva to z návrhu, ktorý 20. apríla schválila vláda. Okruh osôb so zdravotným postihnutím, ktorým bude možné vyhotoviť parkovací preukaz, sa má rozšíriť. Ide o osoby zo zdravotným postihnutím uvedeným v navrhnutej novej prílohe zákona.

Ministerstvo vnútra prichádza s novelizáciou zákona o azyle. Ako sa uvádza v predkladacej správe, návrh nanovo ustanovuje predlžovanie lehoty na rozhodovanie v konaní o azyle, rozširuje dôvody na zánik azylu a tiež rozširuje dôvody na zánik doplnkovej ochrany. Ustanovuje tiež nový dôvod na prerušenie konania o udelenie azylu a v súvislosti s definíciou žiadateľa spresňuje relevantné ustanovenia upravujúce práva, povinnosti alebo iné kritériá tak, aby boli viazané na trvanie statusu žiadateľa a nie na trvanie, respektíve skončenie konania o azyle.

Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve bude tiež jednou z tém rokovania pléna. Podľa dôvodovej správy cieľom vládneho návrhu novely zákona je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok.

Novela stanovuje povinnosť ministerstvu zdravotníctva prostredníctvom webového sídla zverejňovať informácie o špecializačných odboroch rezidentského štúdia a samosprávnych krajoch, v ktorých sa po skončení rezidentského štúdia dobrovoľne zaväzuje rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Poslanci v druhom čítaní rozhodnú o schválení minimálnej hranice poistenia alebo bankovej záruky cestovných kancelárií pre prípad úpadku, ktorá by sa mala zvýšiť z 25 na 30 percent ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a služieb cestovného ruchu. Ak by plánované tržby boli nižšie ako v predchádzajúcom roku, cestovné kancelárie budú povinné dohodnúť sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 percent tržieb v predošlom roku.

Vyplýva to z návrhu nového zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 13. marca poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich a zároveň prispieť k posilneniu transparentnosti a právnej istoty aj na strane obchodníkov. Návrh zákona pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR, keďže ochrana spotrebiteľov aj v cestovnom ruchu patrí do kompetencie tohto rezortu.

Poslanci sa budú zaoberať aj Výročnou správou o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii, Správou o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018, Správou o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2017, Správou o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2017, Správou o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2017 a inými.