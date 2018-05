Poslanci nenechali na Rezníkovi nitku suchú. Jasné slová na záver

Mal čo vysvetľovať. Situácia vo verejnoprávnom rozhlase a televízii je zo dňa na deň napätejšia. Od nástupu Jaroslava Rezníka do funkcie generálneho riaditeľa prišlo k viacerým personálnym zmenám, mnohé tváre rady RTVS opustili a čoraz hlasnejšie sa ozýva kritika nielen zvnútra RTVS. Rezník preto musel predstúpiť pred parlamentný výbor.

Situácia sa vyostrila potom, čo vedenie nepredĺžilo spoluprácu so štvoricou externých redaktorov, čo u niektorých vyvolalo vlnu nevôle. Redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová začala hovoriť o normalizácii a približne 160 novinárov nielen z radov RTVS sa podpísalo pod stanovisko, v ktorom tvrdia, že telerozhlas má slúžiť verejnosti, nie politickej moci. Znepokojenie vyjadril aj prezident Andrej Kiska, ktorý vyhlásil, že RTVS sa nemôže stať slúžkou politikov.

Rezník však dianie vo vnútri včera veľmi prepierať nechcel. Jasne však vyhlásil, že do vysielania RTVS nezasahovala, nezasahuje a nebude zasahovať žiadna politická moc a zdôraznil, že pokiaľ tam bude on, zasahovať nebude ani žiadna iná. „To, čo spustilo túto lavínu, je fakt, že sa vedenie spravodajstva rozhodlo nepredĺžiť spoluprácu so štyrmi redaktormi,“povedal. „Ak som na niečo citlivý, tak je to na slovo normalizácia. Ja som zažil, čo je to normalizácia,“povedal rozhorčene. „Normalizácia je vtedy, keď nechcete súhlasiť, že udalosti z augusta 1968 boli bratskou pomocou, ale stojíte za tým, že to bola okupácia a následkom toho vás vyhodia z práce a ďalších päť rokov si neškrtnete ani na stavbe,“ vyhlásil pred poslancami. Vysvetľovať musel aj to, prečo do RTVS povolal bývalých hovorcov či pozastavenie investigatívnej relácie Reportéri.

Rezník však nebol jediný, kto sa na výbore poriadne zapotil. Slovná prestrelka sa strhla aj medzi poslancami. „To je jedno, čo sa budeme pýtať, poprípade aké stanovisko vydáme, už je rozhodnuté. Ortieľ už je povedaný. Hocičo sa povie, akokoľvek sa budeme snažiť, sme pre vás politická moc, ktorá sa snaží umlčať novinárov,“ vyhlásil hneď na úvod výboru šéf Mosta-Híd Béla Bugár. Poslanec za Smer-SD Miroslav Číž sa postavil za Rezníka a štýl, akým riadi telerozhlas.

Jeho stranícky kolega Marek Maďarič však naopak kritikov nešetril . „Situácia v spravodajstve je kritická a vy, ktorí to nevidíte, tak realita vám oči otvorí. Nepočul som jediné opatrenie, ktorým by pán riaditeľ chcel situáciu upokojiť, alebo aspoň ľudskú reakciu typu – aj my sme urobili nejakú chybu,“ povedal Maďarič a za zlý signál označil aj odchod skúsených novinárov.

Výbor napokon zobral na vedomie informáciu o stave v RTVS a odporučil telerozhlasu, aby lepšie komunikoval s verejnosťou.

