Poslanci Smeru žiadajú ODSTÚPENIE Suchánka: Tvrdé slová na jeho adresu, prirovnali ho k tomuto zvieraťu!

Poslanci za stranu Smer-SD Jozef Valocký, Jozef Ježík a Vladimír Baláž sú pobúrení bezcharakternosťou "čiernej vrany" Alana Suchánka (OĽaNO), ktorý sa v stredu odvážil hodnotiť kroky prokuratúry len preto, lebo nerozhodla podľa jeho predstáv.

Na tlačovej konferencii to vyhlásil Valocký v reakcii na Suchánka, ktorý kritizoval zastavenie vyšetrovania kauzy nákupu CT prístroja piešťanskou nemocnicou. Podobne ako v júni 2016 vyzval Smer-SD Suchánka na vyvodenie politickej zodpovednosti a vzdanie sa poslaneckého mandátu. "Pán Suchánek sa pasoval z doktora medicíny na doktora práv. Pritom je to človek, kvôli ktorému odstúpili členovia Rady Bielej vrany. Nechceli ostať pošpinení jeho menom. Alan Suchánek pritom nikdy za svoje chyby nevyvodil politickú zodpovednosť," upozornil Valocký.

Podľa jeho slov sa Suchánek stal poslancom na základe klamania verejnosti. Na kandidátku OĽaNO sa totiž dostal ako držiteľ ocenenia Biela vrana. "Keby Bielu vranu nezískal, nikdy by sa na kandidátku OĽaNO nedostal. Je to hanba a je to celé absurdné. Opakovane preto vyzývame, aby Suchánek alebo šéf OĽaNO Igor Matovič vyvodili zodpovednosť za toto zlyhanie. Pán Suchánek by si mal zbaliť veci a opustiť Národnú radu SR," dodal Valocký.

Suchánek vrátil ocenenie Biela vrana v júni 2016. Urobil tak po tom, čo členovia Rady Bielej vrany odstúpili zo svojich funkcií práve pre jej udelenie Suchánkovi. Ten priznal, že bol súčasťou chybného rozhodnutia v tendri, osobnú vinu však odmieta. "Ja som bol, aj som, na to ocenenie, ktoré som vtedy dostal, veľmi hrdý. Ja som šťastný, že aj keď krátku dobu, bol som nositeľom tohto ocenenia a veľmi som si to vážil, ale práve preto, že aj tieto organizácie a týchto ľudí si vážim a na základe toho, čo urobili oni, ich nasledujem a robím to isté," skonštatoval Suchánek.

Podľa svojich slov počas prvého tendra na nákup CT v Piešťanoch nemal o ňom dostatočné znalosti a nemal možnosť ho ovplyvniť. V čase, keď sa dozvedel, že jeden z parametrov ponúkaného prístroja Siemensom nebol jednoznačný, nemohol už nič urobiť. Svoju vinu zhodnotiť nevie. "Ja to nedokážem zhodnotiť ako, že by som bol vinný, že sa tam nejaká chyba stala. Že som bol súčasťou tej chyby, to priznávam, a preto sa toho vzdávam,"vysvetlil vtedy. Členovia Rady Bielej vrany svojím odstúpením reagovali na to, že pri rozhodovaní o udelení ocenenia nepreverili informácie o prvom tendri, v ktorom mal Suchánek údajne zvýhodňovať firmu Siemens. Priznali, že ak by tak urobili, rozhodnutie by Suchánkovi neudelili. Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu, udeľuje sa od roku 2008.

V stredu dopoludnia Suchánek vyhlásil, že zastavenie vyšetrovania kauzy nákupu CT prístroja piešťanskou nemocnicou je absurdné, lebo v prípade boli jednoznačne naplnené znaky trestného činu. "Keď sa zastaví trestné stíhanie biznisu, ktorý je o milión eur predražený, akú dôveru môžu mať občania voči štátu? Tu nemohli použiť formulku, že sa skutok nestal. Priznali, že síce sa stal, ale nebol trestným činom," povedal Suchánek.

Tvrdí, že vysúťažené CT v roku 2014 bolo o milión eur drahšie, ako prístroj vysúťažený ešte v roku 2012. "Tento nákup z roku 2012 zrušili a o dva roky kúpili prístroj rovnako výkonný, ale o milión eur drahší. Popreli tak samých seba, lebo tvrdili, že vysúťažené CT z roku 2012 bolo drahé. Vyšetrovala to NAKA a bola vypracovaná aj obžaloba. Bola však zastavená. Ako môžu ľudia veriť inštitúciám tohto štátu?"pýtal sa opozičný poslanec.