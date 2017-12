Politici si finančne polepšia, Fico prezradil o koľko. Z tejto sumy padnete do kolien

Platy ústavných činiteľov stúpnu od januára 2018 o jedno euro, pričom NR SR rozmrazenie vyrieši cez pozmeňujúci návrh k inému zákonu.

V budúcom roku potom príde do parlamentu definitívne riešenie. Po utorkovom rokovaní koaličných poslaneckých klubov v NR SR to vyhlásil premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico. "Je jasná zhoda, že nemôžeme uvoľniť proces zmrazovania platov tak, že použijeme výpočet zavedený pred niekoľkými rokmi. Preto je dohoda, že platy sa zvýšia o symbolické euro. Robíme to, aby sme oficiálne otvorili diskusiu, ako odstrániť deformácie platov ústavných činiteľov a nominantov v štátnych spoločnostiach," povedal Fico s tým, že to nebude jednoduchá práca.

Premiér spresnil, že sa budú musieť nastaviť určité koeficienty, od ktorých sa budú odvíjať platy ústavných činiteľov a zástupcov štátu v štátnych spoločnostiach. Koalícia však najskôr cez pozmeňujúci návrh k niektorému z daňových zákonov zakotví ustanovenie, že platy ústavných činiteľov ostávajú na úrovni roku 2011 zvýšené o jedno euro. Súčasne sa začne práca na nových parametroch novej právnej úpravy.

Podľa predsedu NR SR a lídra SNS Andreja Danka je dôležité, že koalícia dokázala problémy, ktoré vznikli, vyjasniť. "Dohodli sme sa na systéme riešenia platov ústavných činiteľov, ale aj nominantov v štátnych podnikoch," povedal. Danko zároveň tvrdí, že koalícia bola opozíciou vodená za nos. "Na grémiách som hovoril, aby sa opozícia oboznámila s návrhom Antona Hrnka (SNS). Na poslednú chvíľu nám bolo povedané, že ústretovosť nebude. O to viac je komické, ak je teraz opozícia proti zvyšovaniu platov," odkázal.

Aj Danko potvrdil, že v horizonte budúceho polroka politici predstavia konečný systém odmeňovania. "Ja osobne budem presadzovať aj zdaňovanie platov europoslancov. Vyzývame aj opozíciu, aby prispela k tomuto zákonu. Nemôže predsa riaditeľ RTVS zarábať viac ako premiér alebo dosahovať plat prezidenta," konštatoval.

Líder Mosta-Híd Béla Bugár poznamenal, že principiálnym postojom a hľadaním kompromisov našla koalícia riešenie, ktoré vyhovie očakávaniu občanov, ale aj poslancov. "Najdôležitejšie je, že sme nezmrazili platy a dali sme na stôl otázku, ako to vyriešiť. Musí to byť systémové a komplexné riešenie, aby sa v budúcnosti už nikdy nemuseli platy zamraziť," uzavrel.