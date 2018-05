Pellegriniho vláda urobila rázny krok. Študenti sa môžu konečne tešiť na veľké zmeny

Otázka financií na rekonštrukciu vysokoškolských internátov je opäť na stole. Bývalý šéf vlády Robert Fico ešte v januári prisľúbil vyčleniť na opravy 10 miliónov eur do konca prvého polroka 2018 a pridal aj ďalšie sľuby. Teraz je už však v premiérskom kresle Peter Pellegrini. Čo odkazuje mladým študentom?

V najbližších hodinách a dňoch pribudne na účty slovenských univerzít a vysokých škôl dokopy 20 miliónov eur. Na dnešnom tlačovom brífingu po stretnutí s rektormi to vyhlásil šéf vlády Peter Pellegrini. V roku 2019 by malo byť uvoľnených ďalších 30 miliónov. Podľa ministra financií a podpredsedu vlády Petra Kažimíra ide o financie zo štátneho rozpočtu.

Najväčší kus z koláča by sa mal ujsť Bratislave. Na rekonštrukciu tunajších internátov by mala putovať viac ako polovica peňazí. O tom, podľa akého kľúča budú financie rozdelené, nerozhodovala podľa Pellegriniho vláda ale samotné univerzity. „Som veľmi rád, že rektori našli konsenzus uvedomujúc si, že najväčšie problémy sú tu v Bratislave,“ povedal Pellegrini.

S vyčlelenými financiami je spokojná aj ministerka školstva Martina Lubyová. „Podarilo sa nám prispieť k tomu, aby naši mladí ľudia neodchádzali študovať do zahraničia, aby mali moderné kempusy a cítili sa na internátoch príjemne. To, že sa k tomu dospelo, nie je samozrejmosť. Je to politické gesto. Internáty, ako aj objekty vysokých škôl sú vo vlastníctve verejnoprávnych inštitúcií,“ myslí si.

Podľa prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Kropila sú tieto peniaze pre vysoké školy potrebné.

Dnes sa v Piešťanoch koná zasadnutie Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl. Počas neho by sa mali krátko popoludní vyjadriť aj zástupcovia študentov.

Otázku rekonštrukcie vysokoškolských internátov nastolili ešte v januári zástupcovia študentov. Formou otvoreného listu pripomenuli túto otázlu vtedajšiemu šéfovi vlády Robertovi Ficovi z decembra 2015 z obdobia jeho druhej vlády. Na obnovu internátov vtedy sľúbil 50 miliónov, no ostalo len pri slovách. Študenti preto chceli vedieť, kedy a či peniaze na rekonštrukciu internáty uvidia.

Fico najskôr študentom odkázal, že išlo ešte o sľub predchádzajúcej vlády, neskôr však prisľúbil vyčleniť v prvom polroku 2018 10 miliónov eur a pokiaľ sa bude ekonomike dariť, v druhom polroku 2018 sľúbil vyčleniť ďalších 10 miliónov eur. Neskôr ešte doplnil, že preplatí každú faktúru týkajúcu sa rekonštrukcie internátov, ktorá mu bude predložená do 31. decembra 2018.