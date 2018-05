Pellegrini o únose vietnamského diplomata: Chyba je na nemeckej strane!

Posun v kauze únosu vietnamského občana! Pre pochybnosti, či v ňom bolo zapletené aj Slovensko, včera prišiel na rezort zahraničných vecí vietnamský diplomat Le Hong Quang. Kontroverzný politik a exporadca Roberta Fica sa mal nachádzať na palube lietadla, ktorým mal byť unesený diplomat dopravený do vlasti.

K únosu vietnamského funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli minulého roka. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Preto sa Nemecko v danom prípade tak húževnato angažuje. Podľa nemeckých médií otáznik visí nad tým, prečo bolo auto únoscov zaparkované vedľa slovenského vládneho zariadenia počas rokovania vietnamských predstaviteľov so slovenskými.



Pochybnosti v prípade prišiel vysvetľovať vietnamský diplomat Le Hong Quang. Následne Pellegrini na tlačovej konferencii oznámil, že chyba bola najmä na nemeckej strane. Keby informovali o únose, ktorý zachytili kamery a informovali medzinárodne inštitúcie, Slovensko mohlo byť podľa neho obozretnejšie. "Ešte aj v deň možného odletu alebo unesenia toho človeka z pôdy Európskej únie nemal nikto informáciu o tom, čo sa stalo," vysvetlil. Podľa Lajčáka je potrebné túto kauza vyšetriť do konca. "V opačnom prípade by to mohlo mať naozaj negatívny dopad na naše vzťahy s Nemeckom, a to si nemôžeme dovoliť," vyhlásil minister.

