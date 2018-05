Pavol Rusko na súde. Mal čo vysvetľovať

Kauza zmeniek Mariana Kočnera pokračuje. Na okresnom súde v bratislavskej Petržalke sa dnes od ranných hodín pojednávalo v prípade ďalšej zmenky. Tú mal Pavol Rusko podpísať firme podnikateľa Mariana Kočnera ešte v čase, keď šéfoval televízii Markíza.



Zakladateľ televízie Markíza Pavol Rusko dnes na súde potvrdil pravosť aj ďalšej z trojice zmeniek, ktoré rieši súd. Tentokár ide o zmenku, ktorej hodnota je 26 miliónov eur. „Áno, bola to zmenka, ktorá poisťovala situáciu pre prípad, že sme neboli ochotní alebo schopní zaplatiť to, čo bolo dohodnuté,“ povedal. „Prvotný cieľ, prečo sa to robilo bol aby sme zachránili vysielanie Markízy. Predĺžili sme vysielaciu licenciu, zachránili sme tú, ktorá bola v ohrození a verte mi, v tom období pred 18 rokmi som bol šťastný, že som z toho našiel cestu von,“ vysvetľoval svoje konanie. Ani táto zmenka - rovnako ako iné nebola evidovaná v účtovníctve. „U nás to bola záručná zmenka. Nepovažoval som za potrebné to urobiť,“tvrdí s tým, že počítal, že sumu bude schopný zaplatiť.







Bývalý šéf televízie zároveň vyhlásil, že advokát Markízy Tomáš Kamenec ho nahováral na to, aby svedčil v ich prospech. Ten to však rezolútne poprel. „Považuje to za nehoráznosť takéto tvrdenie,“ povedal právnik.

Kamenec ako zástupca televízie opakovane popiera existenciu zmeniek v roku 2000, kedy mali byť Ruskom ako vtedajším konateľom Markízy podpísané. „Keď ich podpísal niekedy inokedy, je to problém Pavla Ruska, ako uhradiť Mariánovi Kočnerovi dlžnú sumu,“ uviedol Kamenec. Podľa neho navyše zmenky mali byť podľa právnych predpisov v účtovníctve. Markíza trvá na skúmaní zmeniek znalcom.

Rovnaký súd minulý týždeň rozhodol o tom, že bývalý šéf televízie Markíza Pavol Rusko musí Kočnerovi zaplatiť za zmenku viac ako 8 miliónov eur. Keďže Rusko takúto sumu nemá, platiť bude zrejme televízia Markíza. Tá sa po vynesení rozsudku minulý týždeň odvolala.

Celá kauza sa týka celkovo 4 zmeniek, ktoré mal v roku 2000 podpísať Pavol Rusko s podnikateľom Mariánom Kočnerom. V prípade zmenky za 26 miliónov sa vec na súd nedostala pre nezaplatenie súdnych poplatkov. V prípade druhej zmenky v hodnote 8,3 milióna minulý týždeň vyhral Kočner, Markíza sa však odvolala. V ďalších dvoch prípadoch súd pojednáva.