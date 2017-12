Bývalý minister hospodárstva Pavol Rusko skončil opäť na polícii. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry si zakladateľa televízie Markíza predvolal v prípade údajnej objednávky vraždy opäť na výsluch. Oproti tým predošlým prišiel exminister na policajné prezídium na vypočutie hlavným vchodom bez sprievodu ozbrojencov.

Pavol Rusko štyri hodiny vypovedal kvôli príprave vraždy: Sú to svinstvá!

Pavol Rusko strávil už šesťnásť dní na slobode. Bývalý minister žije momentálne s elektronickým náramkom na nohe, ktorý monitoruje každý jeho pohyb. Na výsluch došiel v sprievode svojho advokáta Mareka Paru v celkom dobrej nálade. Toto vypočutie bolo pre exministra totiž úplne iné ako tie predošlé. Rusko prišiel na políciu hlavným vchodom ako bežný smrteľník. Nakoľko sedel exminister vo väzbe, chodil na predchádzajúce vypočutia priamo z cely, pričom ho strážila desiatka ozbrojených policajtov.

Na vrátnici na neho už čakal jeho právny zástupca Marek Para. Pavol Rusko si na výsluch priniesol kufrík plný dokumentov. Po príchode bývalého člena vlády “prešacoval” policajt. Vyšetrovateľ si exministra predvolal na výsluch po tom, ako vypočul viac ako desiatku svedkov aby ho mohol s ich verziami konfrontovať.

Po viac ako dvoch týždňoch na slobode prišiel Pavol Rusko opäť vypovedať. Foto: Vlado Benko Jr.

Vypočúvanie trvalo štyri hodiny. Podrobnosti, ktoré na výsluchu odzneli Pavol Rusko po jeho skončení, hovoriť nechcel. “Dohodnime sa, že všetko sa dozviete včas,” povedal po vypočutí exminister. So svojim advokátom sa dohodli, že informovať budú až vtedy, keď sa krajský súd a prokuratúra vysporiadajú s ich námietkami. Prokuratúra má totiž stále obavy, že by mohol Pavol Rusko cez mediálne výstupy ovplyvňovať svedkov.

Ruskov advokát zároveň namietol viaceré procesné postupy ako aj výsluchy svedkov Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana. Práve mnohonásobný Ruska udal, že si u neho objednal za 20-miliónov korún na jeseň v roku 1996 vraždu svojej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej.

Rusko zopakoval, že všetko to sú klamstvá. “Sústreďujeme sa na to, aby sme všetky prekážky prekonali a aby sme vyvrátili tie svinstvá a nezmysly, ktoré uviedli vo svojej výpovedi Černák a Kaštan,” uviedol zakladateľ televízie Markízy. Čas na slobode trávi so svojou rodinou. “Snažil som sa vrátiť k projektom a k práci. Mám obmedzený pohyb na Slovensko. Bol som za synom aj za exmanželkou, stretli sme sa dcérou a s priateľmi, ktorí ma podporujú,” dodal bývalý minister.

Z prípravy vraždy sú okrem Rusko obvinení aj Černák, Kaštan a Robert Lališ.