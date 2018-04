Paroubek dostáva jednu facku za druhou. Koľko zaplatí exmanželke?

Boj pokračuje! Prvé ťahanice na súde o výživné už má Jiří Paroubek (65) a ešte stále jeho manželka Petra Paroubková (44) za sebou. Podľa českého expremiéra chce od neho žena 150–tisíc českých korún mesačne (5 890 eur). Ona však hovorí, že chce len zlomok z tejto sumy. V každom prípade jej Paroubek už nechce dať ani cent navyše!

Prvá rana pre bývalého šéfa vlády Paroubka prišla už minulý týždeň. Súd totiž rozhodol, že napriek jeho požiadavke o striedavú starostlivosť bude jeho dcéra Margarita (8) vychovávana výhradne matkou. Paroubek tak má iba platiť alimenty vo výške 10-tisíc korún (393 eur). Včera sa konalo ďalšie súdne pojednávanie.

Jeho predmetom bolo výživné pre Petru. „Pracuje, takže neviem, prečo by som jej mal niečo dávať,“ sťažoval sa pre český Blesk. Niekoľkokrát sa pritom vyjadril, že by malo ísť o sumu 150-tisíc českých korún (5 890 eur), čo si on ako muž na dôchodku nemôže dovoliť. Petra sa však proti jeho slovám bráni.

Manželia bojujú o veľké peniaze. Foto: Profimedia

„Požadujem len sumu, ktorú mi dával manžel po celý čas trvania manželstva. Je to zlomok zo sumy, ktorú uvádza. A požadujem výživné len do septembra, odkedy mám pravidelný príjem,“ vysvetlila. Zároveň dodala, že by sa chcela s Paroubkom dohodnúť, čo on zásadne odmieta. Súdne pojednávanie bolo neverejné, verdikt nepadol a súd sa tak nateraz odročil.







Mesačne rodina minula 150-tisíc

Petra Paroubková bola zvyknutá žiť si na vysokej nohe. Spoločné mesačné výdavky v čase, keď s Jiřím žili pod jednou strechou v rodinnom dome v Prahe, mali predstavovať až 150-tisíc korún. Je to trojnásobok toho, čo podľa vlastných slov pýta Petra ako výživné.

