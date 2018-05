PRÁVE TERAZ Kiska KONEČNE narovinu povedal, či bude kandidovať. Ako sa rozhodol?

Konečne prehovoril. Posledné týždne sa čoraz viac špekulovalo o tom, či sa Andrej Kiska pokúsi obhájiť v prezidentských voľbách 2019 svoj mandát alebo nie. Úradujúca hlava štátu si dala načas, dnes však konečne povedala finálny verdikt. Spravil tak vo chvíli, keď parlamentný výbor rieši hospodárenie jeho firmy KTAG.

Nebude kandidovať. Prezident Andrej Kiska sa nebude opätovne uchádzať o post hlavy štátu. Oznámil to dnes na tlačovom brífingu.

Prezidentské voľby sú naplánované na jar 2019. Kiska až do dnešného dňa o svojej prípadnej kandidatúre držal bobríka mlčanlivosti. Jeho kancelária doposiaľ prezrádzala iba toľko, že úradujúca hlava štátu dá svoje rozhodnutie vedieť do septembra tohto roku.

To, že úradujúca hlava štátu má deň D pred sebou práve dnes avizoval prezidentov hovorca Roman Krpelan už včera. „Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude,“ uviedol.

Šéf strany Smer-SD Robert Fico zároveň na tlačovke vyhlásil, že Kiska si dnešný deň vybral účelovo, aby prekryl zasadnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý má prerokúvať správu o hospodárení firmy KTAG z rokov 2013 – 2014. Ten zasadá práve v týchto chvíľach.

Fico sa včera vyjadril, že údaje uvedené v správe sú mimoriadne závažné a diskvalifikujú Andreja Kisku na výkon funkcie. Podľa neho, ak sa údaje v správe potvrdia, súčasný prezident nemá inú možnosť iba odstúpiť z funkcie.

