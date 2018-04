Opozíciou nenávidený Zmeko sa pravdepodobne dostane na vysokú funkciu. ČO bude robiť?

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) navrhol na vymenovanie do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR generálmajora Daniela Zmeka. Vláda návrh v stredu počas rokovania schválila.

VLÁDA: Daniel Zmeko by mal získať vysokú funkciu

Daniel Zmeko bude novým náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Jeho nomináciu dnes odsúhlasila vláda SR s tým, že Zmeko nahradí doterajšieho náčelníka generála Milana Maxima, ktorému sa končí funkčné obdobie 6. mája. Zmeko v súčasnosti pôsobí v rezorte obrany ako národný riaditeľ pre vyzbrojovanie a má dohľad nad modernizačnými projektmi. Zmeka povýšia z hodnosti generálmajora na generálporučíka.

Podľa ministra obrany Petra Gajdoša je Zmeko schopným človekom, ktorý má predpoklady na to, aby dokázal vykonávať zverenú funkciu. Ako uviedol dnes po rokovaní vlády, meno nového náčelníka prekonzultoval Gajdoš aj s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. "Chcel by som zdôrazniť, že pán generál Zmeko spĺňa všetky zákonné podmienky a má všetky profesionálne predpoklady na výkon funkcie náčelníka generálneho štábu. Aj z pohľadu veku ide o perspektívneho generála. Rád by som sa ohradil voči informáciám, ktoré som v posledných dňoch počúval neprávom na jeho adresu zo strany opozičných poslancov, ale aj analytikov. Ozbrojené sily sú v zmysle zákona apolitické a tento post nebol nikdy v minulosti predmetom politického zápasu a ani nebol zneužívaný na politický boj," uviedol Gajdoš.

Gajdoš doplnil, že návrh na náčelníka je právomoc samotného ministra, ktorý nesie za svoje rozhodnutia a fungovanie rezortu obrany ako takého zodpovednosť. Minister nechcel hovoriť o tom, kto by mal Zmeka nahradiť na poste národného riaditeľa pre vyzbrojovanie, jeho nástupca by však podľa Gajdoša mal pokračovať v začatej práci. "Keď bude pán Zmeko vymenovaný prezidentom, budem analyzovať a uvažovať. Dôležitá je kontinuita, na ktorú budem klásť dôraz," uzavrel Gajdoš s tým, že prioritou aj naďalej zostáva Dlhodobý plán rozvoja, ktorý má byť postupne napĺňaný do roku 2030.

Ministri tiež odsúhlasili povýšenie ďalších profesionálnych vojakov. Plukovníka Juraja Štefanku, vojaka Ozbrojených síl SR do vojenskej hodnosti brigádneho generála. Brigádnych generálov Josefa Pokorného a Vladimíra Šimka do vojenskej hodnosti generálmajora a generálporučíka Jána Balciara do hodnosti generála.