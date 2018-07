Ohrdnutú Beňovú nový život jej ex nezaujíma: Nech si Feďo robí, čo chce!

Tak toto zrejme nečakal. Kedysi to bola veľká láska, dnes ju vôbec nezaujíma. Europoslankyňa Monika Beňová pretrhla so svojím bývalým manželom Fedorom Flašíkom akékoľvek väzby. Dnes ju nezaujíma už ani to, čo sa stalo s ich niekdajším hniezdočkom lásky.

Známy podnikateľ Fedor Flašík predal po rozvode s političkou usadlosť na Madačke pri Lučenci, kde strávili manželia množstvo krásnych chvíľ. Chalupa slúžila rodine celé roky a Flašíkovci tam trávili každú možnú voľnú chvíľu. Ako už denník Plus JEDEN DEŇ informoval, na jar tohto roka sa Flašík usadlosti zbavil, čím urobil definitívnu bodku za starým životom. Čítajte viac Dojímavé gesto! Poslankyňa prešla tisíce kilometrov, aby mohla spraviť jednu vec Za chalupu s pozemkom zinkasoval stovky tisíc eur. Flašíkovci sú rozvedení viac ako rok, majetok si však stále nepodelili. Europoslankyňu Moniku Beňovú však očividne už ani nič, čo ju spájalo s jej exmanželom, nezaujíma. „S Fedorom sme rozvedení a nebudem sa vyjadrovať k tomu, čo bolo, keď sme neboli. Každý máme svoj život, slušne spolu vychádzame, je jeho vec, ako naloží so svojím majetkom,” reagovala na predaj. Čítajte viac Flašik predal chalupu. Ale čo urobil so zvieratami? Niektoré zjedol a zvyšné... Politička s podnikateľom žili spolu dvadsať rokov. Súd ich po jedenástich rokoch manželstva rozviedol na jar minulého roka. Beňová trávi čas striedavo v Bruseli a vo svojom dome v bratislavskej Vrakuni, podnikateľ Flašík si zasa zariadil svoj starý byt v Starom Meste. Europoslankyňa Monika Beňová Foto: facebook

Autor: Martina Ruttkayová