Obrovský žiaľ operného speváka Margitu: Zomrel mu najbližší človek!

Operný spevák Štefan Margita spolu s manželkou Hankou Zagorovou sa utápajú v slzách. V sobotu podvečer dotĺklo srdce milovanej mamičky svetoznámeho tenoristu, Editky. Odišla vo veku nedožitých 98 rokov.

Smutnú správu zverejnil Štefan Margita na sociálnej sieti v sobotu popoludní.

"Milí priatelia, dnes ráno po krátkej chorobe vo veku nedožitých 98 rokov zomrela naša drahá mama. Všetkých nás nesmierne milovala, a lásku ktorú nám dávala plnými dúškami, ponesieme v sebe ďalej. A nikdy, skutočne nikdy, nám neprestane chýbať. Štefan, Peter a Ján s rodinami."

Pani Edita (†97) ktorá vychovala troch synov, pracovala ako riaditeľka košickej pobočky stávkovej kancelárie.

Po rodičoch bola polovičná Maďarka aj preto sa jej občas stalo, že použila namiesto slovenského slova maďarské. Jej otecko bol hercom v košickom divadle a neskôr istý čas pôsobil ako jeho riaditeľ. Margita si myslí, že lásku k divadlu a spevu zdedil práve po starom otcovi. Košičania volali pani Editu Čardášová princezná.

Známy Košičan rád rozprával o svojej milovanej mame a občas prezradil o nej aj niečo zaujímavé. Napríklad, že veľmi rada spala, ale večer keď už všetci „odpadli“ ona napriek vysokému veku bola čulá.

Posledné narodeniny oslávili naozaj veľkolepo. Štefan s manželkou, známou českou speváčkou Hankou Zagorovou kúpili oslávenkyni briliantový prsteň, Štefanov brat ju potešil desiatkami kusov obľúbenej značky čokolády.



Vzťah medzi pani Editou a jej nevestou Hankou bol ukážkový. Tenorista neraz povedal, že vtipy o neveste a svokre v tomto prípade neplatia, keďže obidve dámy sa mali veľmi rady.

Smútok najbližších je o to väčší, že rodina sa tešila na oslavu jej 98. narodenín, ktorých by sa dožila v máji. Osud to však zariadil ináč.