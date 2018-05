Nový rebríček najúspešnejších milionárov: Toto sú najbohatší Slováci!

Úspešní a bohatí! Slovenským podnikateľom sa mimoriadne darí. Aj tento rok známy časopis Forbes zostavil rebríček najhohatších Slovákov. Naďalej mu kraľuje český premiér v demisii, šéf hnutia ANO, ktorý má slovenské korene, Andrej Babiš. jeho majetok dosahuje neuveriteľnú cifru 3,390 miliardy eur. Oproti minulému roku si najviac polepšil známy podnikateľ Jaroslav Haščák, ktorý svoj majetok rozšíril o úctyhodných 90 miliónov eur. V tridsiatke je pritom až niekoľko 45–ročných milionárov.

1. Andrej Babiš (63)

3,390 miliardy eur

Agrofert, Mafra, Deza, Kostelecké uzeniny, Lovochemie poľnohospodárstvo, chémia, potravinárstvo, zdravotníctvo

Biznismen a politik ešte v roku 2013 prezradil svoj recept na úspech: „Život je veľmi jednoduchý. Vo svojom biznise sa riadim tým, že jeden a jeden sú dve.“

Andrej Babiš (63) Foto: MATEJ JANKOVIC

2. Ivan Chrenko (50)

1,130 miliardy eur

HB Reavis

reality

Z kancelárie biznismena Ivana Chrenka odkázali, že podnikateľ omnoho radšej pracuje ako odpovedá na otázky médií.

Ivan Chrenko (50) Foto: HB Reavis

3. Jaroslav Haščák (48)

830 mil. eur

Penta Investment

financie, zdravotníctvo, služby, médiá, reality, ...

Úspech je založený na investíciách do inovácií a expandovaní do nových krajín, povedal hovorca Gabriel Tóth.

Jaroslav Haščák (48) Foto: TASR

4. Milan Fiľo (50)

670 mil. eur

Eco-Investments

papierenstvo

Milan Fiľo (50) Foto: Branislav Caban

5. Miroslav Trnka (57)

640 mil. eur

ESET

IT oblasť

Miroslav Trnka (57) Foto: Martin Baumann

6. Peter Paško (62)

620 mil. eur

ESET

IT oblasť

Peter Paško (62) Foto: Michal Smrčok

7. Rudolf Hrubý (64)

610 mil. eur

ESET

IT oblasť

Naľavo Rudolf Hrubý (64) Foto: Carlton

8. Tomáš Chrenek (54)

580 mil. eur

Moravia Steel, Agel,...

hutníctvo, zdravotníctvo,...

Tomáš Chrenek (54) Foto: Archív

9. J. a P. Tkáčovci (67 a 44)

550 mil. eur

J&T Finance Group

financie

Patrik Tkáč (44) Foto: Archív

Jozef Tkáč (67) Foto: Archív

10. Ivan Jakabovič (45)

530 mil. eur

J&T Finance Group

financie

Ivan Jakabovič (45) Foto: Emil Vaško

11. Martin Kúšik (48)

440 mil. eur

Odyssey 44, ex-Penta Inv.

správa majetku

Martin Kúšik (48) Foto: Archív

12. Evžen Balko (47)

400 mil. eur

Moravia Steel, Minerfin, ...

hutníctvo, priemysel

Evžen Balko (47) Foto: Archív

13. Mária Blašková (48)

400 mil. eur

Moravia Steel, Minerfin, ...

hutníctvo, priemysel

Mária Blašková (48) Foto: UNICEF

14. Ján Moder (60)

400 mil. eur

Moravia Steel, Minerfin, ...

hutníctvo, priemysel

Ján Moder (60) Foto: Archív

15. Richard Marko (45)

340 mil. eur

ESET

IT oblasť

Richard Marko (45) Foto: Archív

16. Maroš Grund (45), 330 mil. eur, ESET, IT oblasť

17. Anton Zajac (60), 250 mil. eur, ESET, IT oblasť

18. Jozef Oravkin (49), 200 miliónov eur, Penta Investments , zdravotníctvo, Financie, Priemysel,Služby,Médiá,Reality

19. Dedičia Viliama Pančíka, 200 mil. eur, HB Reavis, Development

20. Jozef Brhel a jeho rodina (57) 200 mil. eur, ZMJ, Patria Invest, Pow-en, energetika, IT, reality

21. Ivan Kmotrík (49), 150 mil. eur, Grafobal Group, obaly, tlačiarne, development

22. Michal Lazár (61), 150 mil. eur, Optifin Invest, strojárstvo, vagóny

23. Slavomír Hatina (70), 120 mil. eur, Biatec Group, ex-Slovnaft, petrochémia, energetika, investovanie

24. Alexej Beljajev (62), 110 mil. eur, Optifin Invest, strojárstvo, vagóny

25. Peter Lukeš (61) 100 mil. eur, Ditec, Immocap, Pixel Federation, IT, reality, herný priemysel

26. Juraj Široký (64), 100 mil. eur, Váhostav, 1. strategická, 2. strategická, stavebníctvo, chémia, investovanie

27. Jozef Antošík (61), 90 mil. eur, Tento, Metsa Tissue, Ryba Žilina, papierenstvo, potravinárstvo

28. Martin Blaškovič (62), 80 mil. eur, HTC Investment, Pixel Federation, strojárstvo, herný biznis

29. Vladimír Poór (60), 80 mil. eur, ŽOS Trnava, Biotika, strojártsvo, farmácia

30. Ján Sabol (54), 70 mil. eur, Envien Group, St. Nicolaus,... poľnohospodárstvo, potravinárstvo, priemysel, energetika, investovanie

