Nový podpredseda Smeru Richard Raši to povedal otvorene. Kope za týchto!

Vládny Smer-SD má od soboty nového podpredsedu strany, ktorý vo funkcii vymenil ministra kultúry Marka Maďariča. Jeho príchodom do vedenia strany by sa mala v Smere posilniť politika silnejších regiónov. Sám chce reprezentovať nielen košickú skupinu okolo Pavla Pašku, ale všetky mestá a obce na Slovensku. O zvolení do straníckej funkcie 339 hlasmi z 366 odovzdaných hlasovacích lístkov sa denník Plus JEDEN DEŇ rozprával s podpredsedom Smeru-SD a primátorom Košíc Richardom Rašim.

Ako ste prijali, že vás premiér Robert Fico nominoval do funkcie podpredsedu strany?

Beriem to ako prejav dôvery. Zároveň to beriem ako vyriešenie voľného miesta, ktoré vzniklo po odstúpení Marka Maďariča z funkcie podpredsedu. Som zatiaľ aktívny komunálny politik, verím, že to vytvorí spojenie medzi regiónmi a vedením strany aj vlády. Bude dobré aj pre stranu, aj pre vládu, ak niekto bude prinášať postrehy aj z regiónu.

Zavolal vám premiér s tým, že vás vedenie Smeru odsúhlasilo alebo sa vás ešte predtým opýtal, či by ste o takúto funkciu mali záujem?

Stretol som sa s premiérom, mali sme na túto tému rozhovor. Povedal mi, že má takýto návrh a či by som s tým súhlasil. Keď sme sa my dvaja dohodli, predložil ho vo vedení strany a potom v predsedníctve.

Nahradili ste na stoličke Marka Maďariča, ktorý momentálne patrí k najväčším kritikom politiky Smeru. Má pravdu vo svojej kritike?

Vo vedení Smeru dochádza k zmenám, pretože Marek sa rozhodol sám, že nebude pokračovať. V blízkej budúcnosti príde aj k ďalším zmenám na úrovni krajských a okresných šéfov. Takže vnútrostranícke zmeny sa budú diať. Snem má kompetenciu rozhodovať iba o predsedovi a podpredsedoch. Iné zmeny sú v politickej štruktúre strany na rozhodnutí vedenia a predsedníctva strany. V sobotu sa vyriešilo to, čo sa vyriešiť malo, teda voľba podpredsedu.

Vaším vstupom do vedenia Smeru sa vrátil do strany človek, ktorý zastupuje takzvanú košickú skupinu. Jej predstaviteľom bol kedysi Pavol Paška. Je vaše vymenovanie do funkcie návratom Pavla Pašku do Smeru?

Mojím príchodom do vedenia strany sa vrátil zástupca celého východného Slovenska, ale aj zástupca všetkých miest a obcí, pretože sa považujem za regionálneho politika. Nechcel by som reprezentovať iba východné Slovensko, ale záujmy všetkých miest a obcí doslova a dopísmena. Nechcem, aby sa môj príchod prezentoval ako akékoľvek posilnenie nejakej skupiny. Prichádzam do vedenia Smeru ako regionálny politik, ktorý bude prinášať postrehy z regiónov do vedenia strany, a tým aj návrat Smeru do regiónov. Bol by som nerád, aby si niekto myslel, že so mnou prichádza nejaký klin do jednoty strany.

Nehovorím o tom, že by ste mali byť nejakým klinom. Ale tomu, že sa s vami vracia do vedenia košická skupina, sa asi nevyhnete?

Ale veď vo vedení strany je Peter Žiga z Košíc.

Áno, ale vás vždy vnímali ako človeka, ktorý mal blízko k Pavlovi Paškovi.

Každý v strane mal dobré vzťahy s dvojnásobným predsedom Národnej rady. Bol podpredsedom Smeru dlhé roky. Akékoľvek zdôrazňovanie v súvislosti s mojou osobou bude vytvárať dojem, že sa tu vytvára skupinkovanie, čo nie je pravda.

Bude Pavol Paška novým generálnym manažérom strany?

Debata, ako sa vyrieši generálny manažér strany, vo vedení doteraz nebola. Nebol som pri žiadnej takejto debate. O čom sa hovorí, je, že nie je možné z časového hľadiska vykonávať funkciu ministra a manažéra súčasne. Povedal to aj samotný Ján Richter (minister práce, pozn. red.).

Pavla Pašku vždy vnímali ako človeka, ktorý má dohľad nad regionálnymi štruktúrami strany. Bol by vhodným kandidátom?

Nechcem sa vyjadrovať, kým sa neuskutočnia oficiálne debaty. Téma to bude vtedy, keď sa takýto rozhovor na úrovni vedenia strany uskutoční.

Budete sa ako podpredseda strany opäť uchádzať o funkciu primátora Košíc?

Momentálne o opätovnej kandidatúre na primátora Košíc neuvažujem.