Neseďte doma pri televízore, poďte von! Kde si zalyžujete a kde sa môžete korčuľovať

Vianoce nemusíte prežiť iba pri stromčeku, televízore a tanieri sladkostí. To sa vám rýchlo zunuje. Takže vyrazte von, na čerstvý vzduch. Môžete sa ísť lyžovať alebo korčuľovať. pozrite sa, kde je to najelšpei! K zimným sviatkom patrí najmä lyžovačka. Takže navoskujte lyže, nachystajte snoubordy a vyberte si stredisko, ktoré vám najviac vyhovuje. V nižších polohách nám síce počasie príliš nepraje, ale na vyššie položených zjazdovkách je snehu dosť. V prevádzke je 35 lyžiarskych stredísk, takže si máme z čoho vyberať!

Tatranská Lomnica

výška snehu 40 - 150 cm

dospelý denný skipas do 25.12. 34 €

dospelý denný skipas od 26.12. 39 €

detský denný skipas do 25.12. 24 €

detský denný skipas od 26.12. 27 €

Štrbské Pleso

výška snehu 25 - 40 cm

dospelý denný skipas do 25.12. 34 €

dospelý denný skipas od 26.12. 39 €

detský denný skipas do 25.12. 24 €

detský denný skipas od 26.12. 27 €

Jasná

výška snehu 30 - 60 cm

dospelý denný skipas do 25.12. 36 €

dospelý denný skipas 46 €

detský denný skipas do 25.12. 25 €

detský denný skipas 32 €

Donovaly

výška snehu 40 - 45 cm

dospelý denný skipas do 24.12. 12 €

dospelý denný skipas od 25.12. 33 €

detský denný skipas do 24.12. 10 €

detský denný skipas od 25.12. 23 €

Krásny Tatranský ľadový dóm zaujme deti aj dospelých. Foto: archív

Ski Bachledová

výška snehu 0 - 40 cm

dospelý denný skipas do 24.12. 22,50 €

dospelý denný skipas od 25.12. 23,70 €

detský denný skipas do 24.12. 18,80 €

detský denný skipas od 25.12. 21,50 €

Roháče Spálená dolina

výška snehu 50 - 70 cm

dospelý denný skipas do 24.12. 25 €

dospelý denný skipas od 25.12. 27 €

detský denný skipas do 24.12. 18 €

detský denný skipas od 25.12. 20 €

Vrátna

výška snehu 30 - 50 cm

dospelý denný skipas do 25.12. 20 €

dospelý denný skipas od 26.12. 30 €

detský denný skipas do 25.12. 14 €

detský denný skipas od 26.12. 20 €

Kubínska hoľa

výška snehu 30 - 50 cm

dospelý denný skipas do 24.12. 21 €

dospelý denný skipas od 25.12. 25 €

detský denný skipas do 24.12. 13 €

detský denný skipas od 25.12. 15,50 €

Tipy, kde si zalyžujete a zažijete niečo zaujímavé. Foto: Peter Rindoš

Vyskúšajte aj niečo iné ako lyžovačku



Máme niečo aj pre tých, ktorých lyžovačka neláka alebo chcú s deťmi zažiť aj niečo iné. Tu je 5 tipov, ktoré vás určite nesklamú. Deti vždy zaujmú zvieratká v zoologických záhradách, celá rodina si príde na svoje v Bojnickom zámku alebo v oravskom skanzene.

Tatranský ľadový dóm na Hrebienk u otvorené 24.12. 9.-15.30 h, od 25.12. 9.-18.30 h

u otvorené 24.12. 9.-15.30 h, od 25.12. 9.-18.30 h Zámok Bojnice otvorené 26. 12. vstupné dospelý 8 €, dieťa 3,50 €

otvorené 26. 12. vstupné dospelý 8 €, dieťa 3,50 € Národná zoo Bojnice otvorené 8. - 16.h vstupné dospelý 5 €, dieťa 2 €

otvorené 8. - 16.h vstupné dospelý 5 €, dieťa 2 € Zoo Bratislava otvorené 10. - 15. h vstupné dospelý 4 €, dieťa 3 €

otvorené 10. - 15. h vstupné dospelý 4 €, dieťa 3 € Zoo Košice otvorené 9. - 16. h vstupné dospelý 3 €, dieťa 1,50 €

otvorené 9. - 16. h vstupné dospelý 3 €, dieťa 1,50 € Múzeum oravskej dediny Zuberec otvorené 26. 12. 8. - 15.30 h vstupné dospelý 3 €, dieťa 1,50 €

Zábava na klzisku



Ak nie ste lyžiari alebo máte na svah ďaleko, vybehnite aspoň na klzisko. Vy sa rozhýbete a vaše deti sa dosýta vybláznia. Vo väčšine miest sú zimné štadióny, kam môžete ísť, ale nekryté ľadové plochy na námestiach majú úplne inú atmosféru. V hlavnom meste je klzisko v centre, na Hviezdoslavovom námestí. Ďalšie nájdete pri obchodnom centre Eurovea a pri komplexe River Park. Všetky ľadové plochy sú bezplatné.



Pri Eurovei vám aj korčule požičajú na 1 hodinu zadarmo. Inde za požičanie korčúľ platíte: na Hviezdoslavovom námestí 4 eurá, pri River Parku za dve hodiny dáte 3 eurá. Tam si môžete dať za 3 eurá korčule nabrúsiť, za 2 eurá vám požičajú prilbu a za 2 eurá vám uschovajú batožinu. Mobilná ľadová plocha je aj na centrálnom námestí v Prievidzi.

Deti sa môžu vyblázniť na mestských ľadových plochách. Foto: JULIUS DUBRAVAY



Môžete ju využiť do konca vianočných prázdnin, teda do 7. januára 2018. Každoročne ju ľudia môžu využívať bezplatne. Plocha je prístupná od pondelka do nedele, od 8. do 13. h, od 14. do 18. h a od 19. do 21. h. Hodinové prestávky sú určené na úpravu klziska. Obyvatelia Liptovského Mikuláša môžu využiť mobilné klzisko v areáli fitnescentra na sídlisku Podbreziny.



Ak korčule nemáte, môžete si ich na mieste požičať za 50 centov. Korčuľovanie stojí euro, ale môžete si prenajať celú plochu za 25 eur na hodinu. V Leviciach je umelé klzisko na Námestí hrdinov. „Nechýba požičiavanie korčúľ, prípadne ich brúsenia. Klzisko bude verejnosti k dispozícii do konca zimných prázdnin,“ povedala Adriana Macáková z mestského úradu.