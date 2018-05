Národniari idú po krku poslancom Sme Rodina. Podali si Krištúfkovú, teraz je na rade samotný Kollár!

Strana Borisa Kollára má problém. Predseda Národnej rady Andrej Danko (43) sa rozhodol zatočiť s ich poslancami. Národniarom začala prekážať ich minulosť, najmä väzby predstaviteľov Sme rodina na ľudí zo slovenského podsvetia. Ako prvú si na mušku zobrali sexi poslankyňu Petru Krištúfkovú (41).

Krištúfková doteraz sedela v osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Poslankyňa tvorila istý čas pár aj so svojím straníckym šéfom Borisom Kollárom, s ktorým má dcéru Ester. Ešte predtým sa političke narodila dcéra Vanessa s dnes už zavraždeným mafiánskym bosom Róbertom Diničom. Krištúfková tvorila pár okrem Diniča s viacerými predstaviteľmi slovenského podsvetia. A práve to je podľa SNS dôvod na to, aby viac nesedela v parlamentom výbore, ktorý sa niekedy oboznamuje aj s utajovanými skutočnosťami. „Nemali by sme zabúdať na otázku dôveryhodnosti niektorých ľudí vo výboroch, ktoré riešia aj veci s uchovávaním štátneho tajomstva,” potvrdil predkladateľ návrhu národniar Anton Hrnko (63) v pléne. Zároveň vyzval Krištúfkovú, aby do hlasovania sama zvážila svoje zotrvanie vo výbore.

Podpredseda SNS Anton Hrnko sa do poslankyne Krištúfkovej poriadne obul Foto: MARTIN DOMOK



Nahnevaná poslankyňa na jeho slová hneď zareagovala. „Dva roky som vo výbore na kontrolu Vojenského spravodajstva a dva roky som nikomu neprekážala,“ bránila sa. Podľa jej slov s odvolaním z tohto výboru problém nemá. „Ak to spravíte, ja to prežijem, výbor, v ktorom som pracovať chcela a pracujem, je výbor pre sociálne veci,” reagovala.

Zároveň sa však dotkla aj svojej minulosti. „Mala som vtedy 17 rokov, vtedy som sa zoznámila s otcom mojej dcéry. Pre mňa to bol jednoducho muž, do ktorého som sa zamilovala a, prepáčte, nevidela som v ňom človeka, o ktorom vy teraz hovoríte. Toto má byť teraz tá moja vina?” pýtala sa. Podľa jej slov sa niektoré veci nediali len v temných 90. rokoch. „Sú sofistikovanejšie a v drahých oblekoch, že pán Hrnko?” pritvrdila.

Poslankyňa za Sme Rodina Petra Krištúfková sa pri svojej obhajobe poriadne rozohnila Foto: MARTIN DOMOK



Rozčertený podpredseda SNS jej tiež nezostal nič dlžný. „Ja nemusím robiť striptíz tam dole ako vy. Ja sa nemusím vyzliekať. Na rozdiel od vás, ja som nežil zo žiadnych špinavých peňazí.“

Do búrlivej rozpravy sa pridal aj poslanecký kolega Krištúfkovej Peter Pčolinský. „Vybavovať si účty na žene, ktorá sa v 20. rokoch zaľúbila do chlapa, tak to ste frajer,“ pustil sa do Hrnka. Ten mu ironicky odvetil: „Budem si asi musieť kúpiť nový oblek.“

Poslankyňu Petru Krištúfkovú zo Sme Rodina odvolali. Za hlasovalo 73 poslancov.

Na rade je Kollár

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ je po Krištúfkovej na rade aj samotný predseda hnutia Boris Kollár. Ten je členom parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS. Aj Kollár má rovnako ako jeho bývalá partnerka spoločnú minulosť s mafiánmi. Stýkal sa s Jurajom Ondrejčákom alias Piťom, ktorý si dnes odpykáva trest vo väzení. S mafiánmi Romanom Deákom a Petrom Steinhübelom Kollár dokonca podnikal.