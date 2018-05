NOVINKA v metropole východu: Kde a za koľko sa môžete dôstojne rozlúčiť s domácim miláčikom?

Dôstojný odchod svojho zvieracieho miláčika zo sveta si želá čoraz viac ľudí. Nemusí ísť len o mačku alebo psa, doma chováme aj papagáje, hady, škrečky, rybičky, morčatá... Majitelia tieto zvieratká často pochovávajú v záhrade alebo parku, prípadne hľadajú iný priestor. Problém, kam so svojím miláčokom po jeho smrti, však už nemusí trápiť Košičanov.

Miroslave Gajdošovej sa po piatich rokoch podarilo prísť s ponukou komplexných služieb spojených s rozlúčkou s domácimi miláčikmi. Košice sa tak zaradili k mestám s podobnými zariadeniami - Senica, Nové Zámky a Dunajská Streda.

„Pôvodne sme chceli zriadiť zvierací cintorín, ale ani po troch rokoch vybavovania neprišla od mesta spätná väzba. Kúpili sme preto kremačnú pec, ktorú máme v prenajatých priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach,“vysvetľuje konateľka Miroslava Gajdošová.

„Stačí zavolať a dohodneme sa, či si klient prevezie ostatky sám, alebo to zariadime my. Určíme termín kremácie, pred ktorou je možnosť na poslednú rozlúčku so svojím miláčikom,“vraví konateľka.

Ceny sú od 50 do 200 eur, závisia od hmotnosti zvieraťa. Po kremácii popol odovzdávajú v základnej urne, ktorá je v cene, ale majú aj ozdobné urny či kamenné náhrobky. V prípade potreby pošlú urnu aj poštou.