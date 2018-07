Módna stylistka si posvietila na outfity prvých dám. Wau, to je dokonalosť sama!

Sprevádzajú ich pri všetkých dôležitých stretnutiach! Reč je o prvých dámach prezidentov, ktoré spolu s nimi reprezentujú svoje krajiny. Preto si obzvlášť dávajú záležať na svojich outfitoch a snažia sa zažiariť. Módna stylistka Andrea Ziegler má v súboji manželiek amerického prezidenta Donalda Trumpa (72) a fínskej hlavy štátu Sauliho Niinistöho (69) jasnú víťazku!

Historické stretnutie Trump - Putin mal pod taktovkou fínsky prezident. Práve jeho polovička – poetka a čerstvá mamička Jenni Haukiová (41), hostila prvú dámu USA Melaniu Trump (48). Práve tá je podľa módnej expertky Andrey Ziegler vzorom dokonalého vzhľadu. „Čisté farebné plochy vyniknú vždy najlepšie. Vrcholom sofistikovanosti je ladenie tón v tóne s lodičkami,“ komentovala pochvalne.

Menej superlatívov používala pri hostiteľke samitu roka Jenni Haukiovej. „Odporučila by som do budúcnosti vyhnúť sa kvetinovým šatám,“ povedala. Zároveň by zvolila vhodnejší strih a šaty by ladila do výraznej jednej farby. „Vypálilo by to elegantnejšie, takto sa mi zdá viac casual s nádychom vidieckeho štýlu,“dodala módna stylistka Andrea Ziegler.

Módna stylistka si posvietila na outfity prvých dám počas stretnutia Trump - Putin. Foto: facebook M.T.

Prečítajte si tiež: