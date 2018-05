Fínska verejnoprávna televízia YLE odvysielala takmer polhodinovú reportáž o nákupe fínskych transportérov Patria, ktoré na Slovensku vyvolali búrlivú diskusiu.

Reportáž je zverejnená aj na internetových stránkach televízie. "Autorom reportáže je novinár Magnus Berglund, ktorý v minulosti odhalil korupčný škandál pri nákupe fínskych vozidiel v Slovinsku," informuje Denník N.

Berglund sa snaží divákom vysvetliť, prečo sa nákup transportérov Patria stal na Slovensku kauzou. V reportáži cituje niekoľko Slovákov, medzi poslednými aj poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina).

Najzávažnejším obvineným v kauze sú informácie, že by sa pri nákupe mohli vyplácať provízie vo výške 30 percent, ktoré by mohli skončiť u ľudí blízkych SNS. O províziách v reportáži rozprával aj samotný Krajniak, ktorý fínskemu novinárovi povedal, že má informácie o tom, že na transportéroch majú zarobiť podnikatelia blízki SNS. „Hovorí sa o provízii dvadsať percent z ceny zákazky,“ povedal poslanec zo Sme rodina. Krajniak svoje zdroje odmietol konkretizovať a povedal iba to, že o províziách mu hovorili ľudia zo zbrojného biznisu.

Ministerstvo obrany SR dnes vyzvalo poslanca Milana Krajniaka, aby predložil dôkazy o provízii do piatka 11. mája alebo aby sa ospravedlnil za svoje tvrdenia v reportáži pre fínskeho novinára. „V opačnom prípade rezort obrany podá v piatok ráno za poškodzovanie dobrého mena trestné oznámenie. Pán Krajniak si asi mýli svoje pôsobenie na ministerstve vnútra, keď sa nakúpili Škody Fabie za 80 000 eur, s dnešnou dobou,“ informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.