Ministerka Saková šokovala. Ako je to s kamerovými záznamami z únosu vietnamského diplomata?

Nové šokujúce informácie! Vietnamská delegácia spájaná s kauzou únosu ich občana Trinh Xuan Thanha z Nemecka do vlasti prešla na bratislavskom letisku riadnou hraničnou kontrolou, teda stotožnením cestujúcich s ich cestovným dokladom. Videozáznam z toho však už nie je. Na pôde Národnej rady SR to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). O kauzu údajného únosu vietnamského občana sa zaujímal opozičný poslanec Martin Klus (SaS).

Liberál chcel vedieť, či existuje kamerový záznam danej delegácie na našom letisku. "V priestoroch, kde sa vykonáva hraničná kontrola, sú umiestnené kamery. Ale ministerstvo vnútra záznam uchováva 30 dní a letisko 14 dní. V súčasnosti už teda neexistuje," uviedla Saková.

Klus sa tiež pýtal, či je možné dohľadať prechod tohto občana schengenskou hranicou. "Všetky kontroly osôb sa riadia nariadením Európskej komisie. V súčasnosti neexistuje žiadny schengenský informačný systém, ktorý by zaznamenával prekročenia hranice osobami. Zaznamenávanie sa deje len manuálne pečiatkami do pasov, ale len príslušníkom tretích krajín," upozornila ministerka. Saková však doplnila, že preverením tejto osoby cez náš slovenský informačný systém sa nenašiel žiaden záznam o človeku s takýmto menom, ktorý by prekročil našu schnegenskú hranicu.







Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) už skôr odmietol, že by sa Slovensko akýmkoľvek spôsobom podieľalo na prevoze vietnamského občana uneseného z Nemecka. SR totiž ešte v lete 2017 zapožičala Vietnamcom na let do Moskvy vládny špeciál. "Za slovenskú stranu ako predseda vlády odmietam, že by sa Slovensko akýmkoľvek spôsobom podieľalo na nejakom prevoze uneseného vietnamského občana," deklaroval.

Únos vietnamského podnikateľa a niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha, ktorého ľudový súd v Hanoji uznal v dvoch samostatných procesoch za vinného z korupcie a zlého hospodárenia, odmietla aj vietnamská strana. Tá tvrdí, že sa do vlasti z Nemecka vrátil dobrovoľne. Nemecká vláda je však presvedčená, že bývalý generálny riaditeľ štátnej stavebnej spoločnosti PetroVietnam Construction, dcérskej firmy ropného a plynárenského gigantu PetroVietnam, bol v júli 2017 odvedený z Berlína proti svojej vôli.

Celú kauzu nedávno znovu otvorili nemecké médiá, ktoré ju spájajú aj s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike len tri dni po údajnom únose Thanha z Berlína.